Мечта дачника: первый тест Tenet T8

Компания «АГР Холдинг» рассекретила новейший кроссовер Tenet T8, производство которого по полному циклу налажено на заводе в Калужской области. Публичная презентация, которая ознаменует старт продаж машины на российском рынке, состоится в ближайшее время, а пока редакция Quto.ru в числе первых смогла протестировать новинку, и найти все её плюсы и минусы.

© Quto.ru

Внушительный

Внешность машины напоминает многие другие модели из Поднебесной, но с некоторыми дизайнерскими «фишками». Например, секции диодных ходовых огней напоминают «кошачий глаз» и, как отмечают представители бренда, должны повысить узнаваемость, а солидности придают многоспицевые колёсные диски размером 19 дюймов (или 18 дюймов в базе) и двойные выхлопные трубы. Кстати, это не декорация, а полностью рабочая система.

Есть здесь и ставшие уже привычными выдвижные дверные ручки. Уточняется, что они оборудованы электроприводом в 120 Н, который не только не выйдет из строя зимой, но и способен взломать лёд даже при температуре до 30 градусов мороза.

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

Эргономика

Россиянам паркетник будет предложен в двух комплектациях, которые будут отличаться не только оснащением, но и цветом салона. Базовому Prime положен классический чёрно-серый вариант, топовому Ultra — элегантное бежево-серые оформление. На тесте Quto.ru оказался как раз второй вариант. Выглядит интерьер достаточно дорого, а большая часть материалов мягкие, приятные на ощупь и не маркие.

Здесь почти нет притягивающего всю грязь и пыль рояльного лака, но именно «почти»: кнопки на руле отделаны именно чёрным глянцем, что приводит «баранку» в не самое потребное состояние уже через пару минут после трогания с места. Сами пиктограммы очень бледные: некоторые коллеги во время теста уверяли, что их вообще нет.

Сиденья достаточно удобные и в меру упругие, но подушки хотелось бы сделать подлиннее. Высоким водителям также может быть не очень удобно из-за ограниченного пространства для ног: расположение платформы для левой ноги не позволяет менять её положение, из-за чего можно затечь уже через пару часов в пути

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

Где простора действительно много, так это на втором ряду. Места здесь хватит и трём взрослым пассажирам, а ровный пол и достаточное пространство над головой и в ногах позволят сидеть удобно. Но двоим будет намного комфортнее: к их услугам и подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции и управление подогревом сидений. Спинки можно откинуть.

Есть здесь и третий ряд кресел, но уместиться туда смогут или дети, или домашние животные. Если его использовать, багажник становится практически номинальным: его объём равен 193 литрам против 889 литров в стандартном положении и 1930 со сложенными спинками второго ряда.

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

Открываем капот

Автомобиль оборудован 2,0-литровым наддувным агрегатом на 197 сил и 375 Нм крутящего момента. В связке с двигателем работают 7-ступетчатая роботизиованная коробка передач и полный привод.

По паспорту, разгон с места до 100 км/ч занимает у кроссовера 8,4 секунды, а по реальным ощущениям можно предположить, что немного быстрее. Скорость Tenet набирает уверенно, но если слишком активно жать на педаль газа, «робот» начинает немного пинаться.

© Tenet

Подвеска настроена на максимальный комфорт экипажа. Она уверенно скрывает неровности дороги, мелкие ямы и паразитные вибрации, да и крупные дефекты проезжает достаточно мягко. Управляется кроссовер тоже приятно, на повороты руля реагирует предсказуемо, но быстро входить в повороты желания не возникает: за мягкость хода приходится платить кренами, тем более что машина достаточно высокая.

Порадовала и шумоизоляция: во время двухдневной поездки в салоне было очень тихо, разве что на высокой скорости начинали немного подвывать зеркала.

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

Флагман

Оснащение паркетника включает в себя мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — оба беспроводные. А вот голосового управления здесь нет. Зато благодаря процессору Snapdragon 8155 работает система без зависаний, быстро реагирует на команды. Меню — достаточно простое и дружелюбное для пользователя, а основные функции можно вывести на домашний экран. Водителю также доступны виртуальная приборка, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, акустика Sony и широкий набор ассистентов.

Освободить полезное пространство для подстаканников, двух слотов под смартфон (один с беспроводной зарядкой) и блока управления «горячими функциями» позволил перенос селектор трансмиссии на место правого подрулевого рычага. Решение, в целом, удобное, но с непривычки можно «включить дворники», так что машине необходима некая «защита от дурака».

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

Стеклоочиститель переместился на левый подрулевой рычаг: на его корпусе появилось две «крутилки»: дальняя от руля отвечает за передние щётки, ближняя — за заднюю, а кнопка на торце — за порцию жидкости на лобовое стекло. На ходу разобраться сложно, так что не лишним будет заранее изучить органы управления.

Для кого

Производитель отмечает, что автомобили нового бренда ориентированы на семьи с детьми, а также рациональных россиян в возрасте до 50 лет и дачников.

Кстати, последние (и не только они) наверняка оценят возможность установки фаркопа без дополнительных бюрократических сложностей — соответствующее оборудование у T8, в отличии от конкурентов, уже сертифицировано и прописано в ОТТС.

© Tenet

© Tenet

Продажи и цены

В Tenet отметили, что на сегодняшний день дилерская сеть уже сформирована, она включает в себя 210 шоурумов в 95 городах страны. Известно, что продажи первенца модельного ряда — флагманского кроссовера T8 — начнутся в ближайшее время, но более точная информация, а также цены на кроссовер, пока не раскрываются.