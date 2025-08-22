Мечта дачника: первый тест Tenet T8
Компания «АГР Холдинг» рассекретила новейший кроссовер Tenet T8, производство которого по полному циклу налажено на заводе в Калужской области. Публичная презентация, которая ознаменует старт продаж машины на российском рынке, состоится в ближайшее время, а пока редакция Quto.ru в числе первых смогла протестировать новинку, и найти все её плюсы и минусы.
Внушительный
Внешность машины напоминает многие другие модели из Поднебесной, но с некоторыми дизайнерскими «фишками». Например, секции диодных ходовых огней напоминают «кошачий глаз» и, как отмечают представители бренда, должны повысить узнаваемость, а солидности придают многоспицевые колёсные диски размером 19 дюймов (или 18 дюймов в базе) и двойные выхлопные трубы. Кстати, это не декорация, а полностью рабочая система.
Есть здесь и ставшие уже привычными выдвижные дверные ручки. Уточняется, что они оборудованы электроприводом в 120 Н, который не только не выйдет из строя зимой, но и способен взломать лёд даже при температуре до 30 градусов мороза.
Эргономика
Россиянам паркетник будет предложен в двух комплектациях, которые будут отличаться не только оснащением, но и цветом салона. Базовому Prime положен классический чёрно-серый вариант, топовому Ultra — элегантное бежево-серые оформление. На тесте Quto.ru оказался как раз второй вариант. Выглядит интерьер достаточно дорого, а большая часть материалов мягкие, приятные на ощупь и не маркие.
Здесь почти нет притягивающего всю грязь и пыль рояльного лака, но именно «почти»: кнопки на руле отделаны именно чёрным глянцем, что приводит «баранку» в не самое потребное состояние уже через пару минут после трогания с места. Сами пиктограммы очень бледные: некоторые коллеги во время теста уверяли, что их вообще нет.
Сиденья достаточно удобные и в меру упругие, но подушки хотелось бы сделать подлиннее. Высоким водителям также может быть не очень удобно из-за ограниченного пространства для ног: расположение платформы для левой ноги не позволяет менять её положение, из-за чего можно затечь уже через пару часов в пути
Где простора действительно много, так это на втором ряду. Места здесь хватит и трём взрослым пассажирам, а ровный пол и достаточное пространство над головой и в ногах позволят сидеть удобно. Но двоим будет намного комфортнее: к их услугам и подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции и управление подогревом сидений. Спинки можно откинуть.
Есть здесь и третий ряд кресел, но уместиться туда смогут или дети, или домашние животные. Если его использовать, багажник становится практически номинальным: его объём равен 193 литрам против 889 литров в стандартном положении и 1930 со сложенными спинками второго ряда.
Открываем капот
Автомобиль оборудован 2,0-литровым наддувным агрегатом на 197 сил и 375 Нм крутящего момента. В связке с двигателем работают 7-ступетчатая роботизиованная коробка передач и полный привод.
По паспорту, разгон с места до 100 км/ч занимает у кроссовера 8,4 секунды, а по реальным ощущениям можно предположить, что немного быстрее. Скорость Tenet набирает уверенно, но если слишком активно жать на педаль газа, «робот» начинает немного пинаться.
Подвеска настроена на максимальный комфорт экипажа. Она уверенно скрывает неровности дороги, мелкие ямы и паразитные вибрации, да и крупные дефекты проезжает достаточно мягко. Управляется кроссовер тоже приятно, на повороты руля реагирует предсказуемо, но быстро входить в повороты желания не возникает: за мягкость хода приходится платить кренами, тем более что машина достаточно высокая.
Порадовала и шумоизоляция: во время двухдневной поездки в салоне было очень тихо, разве что на высокой скорости начинали немного подвывать зеркала.
Флагман
Оснащение паркетника включает в себя мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — оба беспроводные. А вот голосового управления здесь нет. Зато благодаря процессору Snapdragon 8155 работает система без зависаний, быстро реагирует на команды. Меню — достаточно простое и дружелюбное для пользователя, а основные функции можно вывести на домашний экран. Водителю также доступны виртуальная приборка, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, акустика Sony и широкий набор ассистентов.
Освободить полезное пространство для подстаканников, двух слотов под смартфон (один с беспроводной зарядкой) и блока управления «горячими функциями» позволил перенос селектор трансмиссии на место правого подрулевого рычага. Решение, в целом, удобное, но с непривычки можно «включить дворники», так что машине необходима некая «защита от дурака».
Стеклоочиститель переместился на левый подрулевой рычаг: на его корпусе появилось две «крутилки»: дальняя от руля отвечает за передние щётки, ближняя — за заднюю, а кнопка на торце — за порцию жидкости на лобовое стекло. На ходу разобраться сложно, так что не лишним будет заранее изучить органы управления.
Для кого
Производитель отмечает, что автомобили нового бренда ориентированы на семьи с детьми, а также рациональных россиян в возрасте до 50 лет и дачников.
Кстати, последние (и не только они) наверняка оценят возможность установки фаркопа без дополнительных бюрократических сложностей — соответствующее оборудование у T8, в отличии от конкурентов, уже сертифицировано и прописано в ОТТС.
Продажи и цены
В Tenet отметили, что на сегодняшний день дилерская сеть уже сформирована, она включает в себя 210 шоурумов в 95 городах страны. Известно, что продажи первенца модельного ряда — флагманского кроссовера T8 — начнутся в ближайшее время, но более точная информация, а также цены на кроссовер, пока не раскрываются.