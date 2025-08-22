В РФ начали избавляться от премиальных китайских авто

Жители России начали массово продавать премиальные автомобили китайского производства.

© Свободная пресса

За последний год объем размещенных объявлений о продаже таких машин увеличился втрое, при этом значительная часть этих транспортных средств — модели возрастом не старше двух лет.

Одновременно наблюдается рост числа заключенных сделок на вторичном рынке.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», полагает, что рост предложений объясняется как всплеском продаж новых моделей, так и стремительным обновлением линеек китайских брендов, а также желанием клиентов обладать наиболее актуальными версиями.

Он приводит в пример модель Voyah Free, у которой недавно появилась версия Sport Edition с усовершенствованной установкой и зимними функциями. Тем не менее, часть владельцев разочаровывается в китайских авто.

Многие пересели с европейских или японских машин и поняли, что китайские авто не всегда соответствуют прежнему уровню. Таких может быть до четверти от всех продавцов, отметил Кадаков.

Похожее мнение высказывает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Он считает, что реальная эксплуатация премиальных китайских авто нередко не соответствует ожиданиям, сообщает Пятый канал.

Большинство таких машин — электрокары или гибриды. Их обслуживание и эксплуатация требуют определенных привычек. Владельцы не всегда готовы к необходимости искать зарядные станции или проверять совместимость разъемов, отметил он.

