Чем отличаются авто для КНР от тех, что поставляют в РФ

За последние годы мы уже привыкли к китайским брендам на дорогах. Но не все знают, что автомобили для внутреннего рынка Китая часто отличаются от экспортных моделей. Портал "Авто.ру" специально для "Российской газеты" разобрал отличия: сначала эксперты рассказал о брендах внутри КНР, затем - о моделях для внутреннего рынка, их плюсах и минусах.

Кратко о китайских автобрендах

Автопром КНР - один из крупнейших в мире: лишь собственных брендов там больше ста. В стране работают как государственные автогиганты вроде SAIC, FAW, Dongfeng и Changan, так и частные (или условно частные, тесно связанные с государством) компании: Geely, Great Wall Motors, BYD и др.

Особое место занимает бренд Hongqi, известный своими люксовыми автомобилями. Он стал для китайцев символом престижа и национальной гордости (как отечественный Aurus, но для более широкого рынка). В другие страны Hongqi тоже поставляют, его можно купить и в России.

А вот производитель доступных и практичных мини-каров Wuling, напротив, у нас почти не известен. Но его Wuling Mini EV в Китае стал настоящим хитом среди городских жителей. Наконец, есть марки вроде Roewe или Baojun, ориентированные на массового потребителя и предлагающие недорогие, но хорошо оснащенные автомобили.

Чем такие автомобили отличаются от экспортных?

Китайские "внутренние" машины (как Hongqi H9, Wuling Hongguang Mini EV и BYD Han EV - примеров сотни) созданы под запросы местных потребителей. Первая категория отличий кроется в дизайне: Hongqi H9 выделяется сложной светодиодной оптикой и массивной хромированной решеткой (деталь, которая среди китайских недешевых машин встречается чаще, чем среди западных) а Wuling Hongguang Mini EV - компактностью, удобной для маневров в китайских мегаполисах, где значительно меньше места для парковки.

Еще одно отличие в проценте умных устройств. Автомобиль в Китае - в большей степени гаджет, подключенный к цифровой экосистеме и интегрированный с местными супераппами: WeChat, Baidu Maps, AliPay и т. д. Во "внутренних" моделях чаще ставят большие (12-15 дюймов) сенсорные экраны и голосовые помощники. BYD Han EV, например, оснащен автопилотом, интегрированным с китайскими приложениями, а Roewe RX5 (экспортируется под маркой MG) предлагает смарт-функции, недоступные в экспортных аналогах: например, автоматический поиск маршрута к ближайшей заправке и оплата топлива через AliPay.

Наконец, на местном рынке очень популярны электрокары и гибриды: правительство КНР, стремясь компенсировать экологические проблемы (Китай - главный мировой эмитент парниковых газов по данным ООН), субсидирует программы по переходу на электродвигатели и строит в городах системы зарядок за бюджетные средства. Wuling Hongguang Mini EV, например, привлекает компактностью и ценой, BYD Han EV обеспечивает 600 км хода с быстрой зарядкой, а гибрид BYD Song DM-i дает 100 км на электричестве, соответствуя экологическим нормам.

"Обилие EV и гибридов - следствие широкой сети зарядок в китайских мегаполисах. За рубеж электрокары, зависящие от такой инфраструктуры, продаются хуже: во-первых, из-за того, что китайские электрокары раньше уступали в качестве европейским аналогам (однако сейчас ситуация поменялась), а во-вторых - из-за торговых войн последних лет и введения заградительных западных пошлин на китайский автопром. В Россию, по данным Автостата, после резкого роста в предыдущие годы за первые пять месяцев 2025 года их продажи упали почти втрое, но доля электрокаров осталась почти той же (около 1%) за счет охлаждения рынка в целом.

В то время как в 2023 году продажи электромобилей выросли в 4,7 раза, в 2024-м - на 26,4% за счет открытия импорта (в основном китайского). В целом, из Китая в Россию активно везут и гибриды, что объясняет стабильный рост этого сегмента. А вот в сегменте гибридных авто наблюдается рост: если в начале 2023 года доля гибридов на Авто.ру составляла 1%, то к середине 2025 года она достигла уже 4,5% от общего числа новых автомобилей. Активный рост сегмента наблюдался с конца 2023 года. В топ моделей новых гибридов по количеству регистраций, по данным "Автостат", за апрель 2025 года вошли Lixiang L7, Voyah Fress, Lixiang L6", - комментирует Сергей Игнатов, руководитель по работе с ключевыми клиентами Авто.ру.

Как они попадают в Россию

Автомобили для внутреннего рынка Китая продолжают поступать к нам несколькими путями. Первый - через дилерские центры, которые закупают их напрямую у китайских поставщиков на фоне ограниченных официальных поставок. Например, авто марки BYD - гибридный внедорожник Yangwang U8 и электрический SUV Tang - завозят именно так.

Второй канал выглядит так: частные компании и посредники ввозят автомобили не напрямую из Китая, а через Казахстан, Киргизию или ОАЭ, где таможенные процедуры проще. Так в Россию привозят ввозят китайские автомобили различных марок, включая те, которые официально не представлены на российском рынке, а также модели, которые уже продаются. Наиболее популярные китайские бренды, ввозимые таким образом, включают Geely, Changan, Haval, Chery и другие. Третий путь - физлица, заказывающие авто через посредников и "перегоняющие" через границу: эта схема исторически распространена, к примеру, на Дальнем Востоке.

Стоит ли покупать модель для внутреннего рынка КНР?

Предположим, что дилер или поставщик предлагает вам купить модель авто, предназначенную для внутреннего китайского рынка. Стоит ли соглашаться?

"С одной стороны, такие модели дешевле из-за разницы национальных и экспортных закупочных цен, курса юаня, субсидий, пошлин, утильсбора и т. п. С другой - будут отсутствовать некоторые опции, как правило, подогрев руля и лобового стекла. Могут возникнуть небольшие проблемы с русификацией или англизации интерфейса. Будет сложнее покупать запчасти, особенно кузовные. Поэтому необходимо взвесить все плюсы и минусы и посчитать разницу в цене. Например, Geely Coolray на внутреннем рынке называется Geely Binyue L и обходится в РФ на 30% дешевле собрата - 1,8 млн вместо 2,8 млн рублей. Такая разница может перекрыть все недостатки", - комментирует Сергей Игнатов.

Однако разделение на модели для экспорта и внутреннего рынка существует не просто так. Интеграцию с BaiduMaps (китайское приложение с картами и навигацией) или AliPay и голосовые помощники нет смысла ставить на модели для РФ: ничего из этого у нас не включится либо потребует мастер-аккаунта, зарегистрированного в КНР. Согласны ли вы платить (пусть и меньше) за функционал, которым вы не сможете пользоваться за пределами Китая?

Интерфейсы, заточенные под Азию и китайский язык, требуют перепрошивки за доплату. Для некоторых моделей ее можно сделать лишь в неофициальных сервисах: готовы ли вы рисковать, к примеру, отключением каких-то функций из-за ошибки программиста? Или вовсе превращением всей электроники в "кирпич" без возможности ремонта где-то, кроме КНР? А ведь это распространенная проблема моделей, завезенных по серому импорту.

Наконец, китайские автомобили, изготовлены для китайского климата, менее приспособлены, к примеру, для российских зим. У моделей, сделанных на экспорт, проблем с этим гораздо меньше. Те машины, которые продаются в нашей стране официально, зачастую даже проходят специальную адаптацию для зимы. Поэтому у них непременно есть такие важные зимние опции, как подогревы сидений, заднего и лобового стекла, форсунок омывателя, руля и тому подобное. А используемые в них аккумуляторы и технические жидкости подходят даже для самых суровых морозов. Подготовлены они к этому ничуть не хуже, чем автомобили других стран.

Итог

Стоит ли покупать "китайца для китайцев"? Хорошо подумайте: перевесит ли низкая цена возможные проблемы с локализацией ПО, отсутствием запчастей, неготовностью к нашему климату и невозможностью починить машину без визита в Китай? Если речь о гибриде или "умном" электрокаре, эти различия могут оказаться серьезными.

Учитывайте и путь поставки авто в Россию: с дилерами, завозящими экспортные варианты, всё проще. А вот если речь о поставке через цепочку посредников, вас может ждать набор подводных камней вроде интерфейса на китайском, недействительной гарантии или невозможности достать нужную запчасть.