Как избежать поломок и продлить срок службы АКП

Проблемы с автоматической коробкой передач могут стать большой неприятностью для автомобилистов. Автоэксперт Константин Ершов выделил ключевые ошибки водителей, которые могут сократить срок службы данного агрегата.

Он отметил, что частые неисправности АКП чаще всего возникают не из-за конструктивных дефектов, а в результате нарушений правил ее эксплуатации. Одним из самых распространенных мифов является убеждение, что замена трансмиссионной жидкости не требуется. Ершов советует производить замену масла каждые 60 тысяч километров пробега или раз в два-три года, а для автомобилей старше десяти лет – каждые 40 тысяч километров.

Зимой важно избегать резкого старта после запуска двигателя. Холодное масло не обеспечивает достаточной смазки, поэтому в течение первых минут нужно двигаться аккуратно. Также резкие ускорения и агрессивное вождение, особенно при использовании вариаторов, неблагоприятно сказываются на работоспособности коробки. Кроме того, не рекомендуется использовать автомобиль для буксировки.

Специалист добавил, что частое переключение режимов коробки в пробках не приносит пользы – это имеет смысл только при остановках длительностью более нескольких минут.

Чтобы предотвратить поломки, необходимо регулярно проводить диагностику на специализированных сервисах и использовать качественные расходные материалы. Экономия на маслах и фильтрах может привести к серьезным поломкам и затратному ремонту.