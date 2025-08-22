Как проехать по грязи и не увязнуть

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете", как проехать по грязи, если вы не на внедорожнике.

© Российская Газета

В первую очередь обратите внимание на шины: они не должны быть с сильным износом. Такие шины могут оказаться бессильны перед любым подобием бездорожья вне зависимости от клиренса или типа привода автомобиля. Если же на ваших регулярных маршрутах часто встречаются грунтовые дороги с наличием камней или гравия, или просто размытые дождями, рекомендуем задуматься об установке шин категории АТ (All Terrain). Они выпускаются даже для небольших кроссоверов и, помимо эксплуатации по асфальту, ориентированы на легкое бездорожье, то есть являются более универсальными с точки зрения использования на разных покрытиях.

В случае, если вы уже оказались в ситуации, когда нужно проехать сложный участок дороги во что бы то ни стало, вот несколько советов:

Первое - отключение системы стабилизации. Это поможет колесам вращаться быстрее, а значит более эффективно реализовывать потенциал двигателя. Но нужно быть осторожнее на песке: автомобиль может "зарыться". На большинстве современных автомобилей система ESP полностью отключается через меню бортового компьютера.

Второе - контроль скорости. Известные вам участки дороги можно проехать "ходом", немного увеличив скорость, если в конкретном месте это безопасно. Это поможет колесам и автомобилю не увязнуть. На заболоченных участках желательно не останавливаться, так как тронуться будет непросто.

Третье - и на случай острой необходимости продолжить движение - можно воспользоваться методом понижения давления в шинах. Рекомендуется использовать исключительно кратковременно (для проезда одного сложного участка), на небольшой скорости и только рыхлой поверхности. Уменьшение давления на ведущей оси до 1-1,5 бар увеличит площадь пятна контакта шины с дорогой и повысит шансы не увязнуть в грязи или песке. Необходимо иметь при себе компрессор, чтобы сразу же на месте восстановить давление в шинах до первоначальных значений, - отметил специалист.