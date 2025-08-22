Как на рынок повлияет распродажа иномарок из такси

Весной 2026 года таксопарки массово начнут выводить и распродавать подержанные иномарки, доля которых превышает 80%.

© Российская Газета

Причина - закон о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках, согласно которому с марта 2026 года перевозчики не смогут закупать иностранные машины и перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках иномарки. Директор департамента автомобилей с пробегом компании "Рольф" Вадим Черноусов рассказал "Российской газете", как это повлияет на отечественный рынок.

Если машина появляется с лицензией такси, а это сразу видно, информация видна в различных системах, то, разумеется, такой автомобиль не является серьезным конкурентом машине, которая никогда не эксплуатировалась в такси, а просто принадлежала физическому лицу.

Уже сейчас мы видим большое количество автомобилей на рынке пробега в лизинговых компаниях, которые использовались в сервисах такси. Это Haval Jolion, Exeed TXL, например. И цены на них выставлены очень привлекательные. Но эти автомобили не могут конкурировать с такими же моделями, но которые не эксплуатировались в такси. Поэтому именно машины из таксопарков не могут оказать какое-то существенное влиянии на рынок ввиду неконкурентности по сравнению с автомобилями, эксплуатировавшимися в такси.

Но есть и другие примеры. Скажем, машина использовалась в операционном лизинге. И, условно, 100 экземпляров Toyota Camry выходят одновременно на рынок пробега с хорошей ценой. В этом случае влияние на стоимость аналогичных машин будет серьезным. И размер дисконта даже в 200-300 тысяч рублей, относительно рынка, существенно может пошатнуть рынок.

Резюмируя, можно сказать, что большой объем автомобилей, которые одномоментно появляются на рынке, точно влияет на стоимость, - отметил специалист.