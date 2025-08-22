Эти причины заставляют россиян избавляться от электромобилей

Эксперт Солодовник назвал 3 причины, из-за которых россияне продают электрички

© За рулем

Владельцы не старых электромобилей чаще всего расстаются с ними из-за сложностей в ремонте, проблем с зарядкой и быстрого морального устаревания. Об этом сообщил директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

По его словам, многие электромобили завозятся через параллельный импорт, а сертифицированных сервисных центров мало. Диагностика и устранение неисправностей могут занимать несколько недель, что критично для многих автовладельцев. После нескольких подобных ситуаций многие решают перейти на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые проще ремонтировать.

Еще одной причиной отказа от электромобилей являются трудности с зарядкой: заправка бензином занимает считанные минуты, в то время как зарядка батареи требует намного больше времени. Кроме того, сеть зарядных станций пока значительно уступает количеству классических АЗС.

Также китайские производители регулярно обновляют свои модели, что побуждает собственников сбывать старые электромобили и покупать новые. Однако это обесценивает ранее выпущенные автомобили.

Например, дорестайлинговый Zeekr 001, стоимость которого два года назад составляла 6,5 млн рублей, сейчас едва можно продать за 4,3 млн рублей, даже если пробег минимален и нет технических проблем.