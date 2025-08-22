Обновленный седан Aurus Senat может стать подзаряжаемым гибридом

На московском фестивале «ПроДвижение», проходившем на ВДНХ, засветился рестайлинговый седан Aurus Senat, оснащенный новой силовой установкой.

Обращает на себя внимание левое переднее крыло: в нем есть лючок, скрывающий, по всей вероятности, зарядный разъем. На обычных Аурусах такового нет: хоть изначально модель имеет гибридную установку (598-сильному V8 помогает электромотор), но это гибрид «мягкий» (MHEV), с главенствующей ролью ДВС и без функции подзарядки. Новая же версия имеет более высокую степень электрификации.

С большой долей вероятности можно сказать, что перед нами подзаряжаемый гибрид, он же PHEV. Такие машины могут двигаться на чистом электричестве, без использования ДВС.

А вот рестайлинг большим секретом уже не является, хотя седан в таком исполнении на широкую аудиторию еще не представляли. Но вот обновленный Аурус в версии лимузин анонсировали еще в октябре 2023-го, а в мае 2024-го такая машина была показана.

Известно, что с освежение внешности Аурус получил новую мультимедиа NAMI MM System и акустику, систему контроля усталости, круговой обзор и еще ряд функций и обновлений по интерьеру. По внешности – новые матричные фары, алюминиевый капот, новая решетка и колесные диски нового дизайна. Кстати, на показанном в эти дни седане они обновились еще раз, так как тоже имеют свой собственный оригинальный дизайн.