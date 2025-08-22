Можно ли получить штраф за нарушения ПДД по фото с телефона

Юрист с опытом работы в судах и прокуратуре, с 2021 года — частнопрактикующий юрист в судах Москвы, Московской области и Арбитражных судах Нина Бехтина пояснила ИА RuNews24.ru, что в соответствие со ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные. Эти данные устанавливаются, в частности, протоколами, объяснениями, показаниями свидетелей, а также иными документами, фото- и видеозаписями.

© runews24.ru

«Таким образом, фото или видео с телефона может быть доказательством, но оно должно оцениваться в совокупности с другими материалами», — уточнила юрист.

Кроме того, камеры ГИБДД работают в рамках ст. 28.6 КоАП РФ. При фиксации административного правонарушения специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено без составления протокола.

«Фото или видео с личного телефона гражданина не является автоматической фиксацией. Это значит, что штраф не может быть выписан напрямую только на основании присланного фото. Такие материалы служат лишь основанием для проверки инспектором ГИБДД», — добавила Нина Бехтина.

Когда фото с телефона используется, то гражданин направляет фото или видео в ГИБДД через официальный сервис (например, «Помощник Москвы» или «Госуслуги»). Далее материал проверяет сотрудник ГИБДД. Если данные подтверждаются, возбуждается дело (ст. 28.1 КоАП РФ), составляется протокол, и постановление выносит только уполномоченное должностное лицо.

Какие существуют основания для обжалования?

«Это может бать нечёткое или размытое изображение. Камера может зафиксировать неясный кадр, где невозможно определить, что именно водитель держит в руках. Неверное определение личности водителя. На фото не видно, кто именно управлял автомобилем. Или же отсутствие телефона: иногда водители получают штрафы, хотя в руках у них было иное устройство (например, навигатор) или вообще ничего», — пояснила собеседница издания.

Но как обжаловать штраф? Проще всего подать жалобу через портал «Госуслуги». Для этого войдите в личный кабинет, найдите штраф в разделе «Начисления». После нажмите кнопку «Обжаловать», укажите причину (нечёткое фото, неверный водитель и др.). Обязательно прикрепите доказательства (фото, показания свидетелей, документы) и отправьте жалобу на рассмотрение. ГИБДД обязана рассмотреть обращение в течение 10 дней.