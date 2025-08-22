В России продается крутейший Cadillac DeVille 1964 года

В августе 2025 года легендарный американский бренд отмечает своё 123-летие. Марка была названа в честь основателя Детройта Антуана де ла Мот Кадильяка, а его фамильный герб стал основой логотипа бренда. В честь этого события эксперты Авито Авто сообщили редакции Quto.ru, что проанализировали объявления на своей площадке и обнаружили уникальный седан 1964 года выпуска.

Автомобиль с пробегом всего 10 000 км оснащается 7,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. За чёрный седан в отличном состоянии владелец, житель Санкт-Петербурга, хочет получить 4 999 999 рублей.

Первое поколение DeVille увидело свет в 1949 году, когда модель Series 62 получила особый вариант исполнения Coup DeVille — первый в мире кабриолет с жёсткой крышей и без центральной стойки, а также развитыми плавниками — визитной карточкой дизайна тех лет. Спустя 10 лет топовая модификация стала самостоятельной моделью.

К слову, один из самых интересных фактов в истории машины связан с особенностями производства. Дело в том, что на Cadillac при подготовке к выпуску новой платформы что-то пошло не так, и в результате с конвейеров одновременно сходили и старая заднеприводная, и новая переднеприводная версии DeVille. Покупатели могли выбрать между наиболее интересной модификацией в течение второй половины 1984 года.

Модель широко использовалась в кинематографе, в том числе советском. Например, в комедии «Королева бензоколонки» Cadillac Series 62 DeVille 1956 года исполнил роль автомобиля иностранных гостей.