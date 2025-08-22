Механики в России научились снимать ограничения с китайских авто

Владельцы автомобилей китайского производства нередко сталкиваются с различными трудностями: от проблем с поиском запчастей до удаленных блокировок, инициированных производителем. О том, насколько остро стоит эта проблема и какие есть инструменты ее решения, рассказал директор по развитию компании Provolta Team Service Виталий Бондарь в интервью "За рулем".

Он подчеркнул, что любой автомобиль китайского производства, ввезенный в страну, можно разблокировать при необходимости. Российские специалисты успешно справляются с такими ограничениями.

"У нас есть все необходимые инструменты для их устранения. Мы можем обойти любые преграды, которые уже существуют в стране, и, вероятно, справимся и с новыми", - отметил Бондарь.

Удаленная блокировка не делает машину непригодной к эксплуатации. Автомобилем можно пользоваться, как и раньше, однако некоторые комфортные опции, такие как навигация и доступ в интернет, могут быть ограничены.

Российские автосервисы способны полностью адаптировать иностранные автомобили к условиям страны, подчеркнул специалист.

Он также заявил, что электрокары и гибридные модели от таких брендов, как Li Auto, Zeekr, Voyah и Lotus, по уровню исполнения, качеству отделочных материалов и динамическим характеристикам практически не уступают европейским аналогам. Важным преимуществом является более низкая стоимость владения.

Обслуживание китайских премиальных автомобилей значительно дешевле: первое ТО стоит от 15 до 20 тысяч рублей, тогда как для европейских марок эта сумма может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

