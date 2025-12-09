Какое сиденье в автомобиле самое безопасное?

Иногда можно услышать мнение, что в автомобиле самое безопасное место — прямо за водителем, сзади, потому что передние подушки безопасности лучше защитят пассажиров в задней части машины. Но это не так. На практике самое надежное место в авто зависит от ряда факторов. Портал popsci.com рассказал о них подробнее.

© Unsplash

Прежде всего, стоит прояснить, что не существует какого-то универсального, самого безопасного места для всех типов машин, от минивэнов до пикапов. Но есть сильные статистические подтверждения, что одно сиденье все-таки обладает преимуществом. А именно, посередине в задней части машины — оно самое надежное, потому что находится дальше всего от потенциального места деформации машины при аварии.

По результатам исследования, рассмотревшего автокатастрофы со смертельным исходом в США за 2000-2003 годы, шансы на выживание пассажиров, сидевших сзади посередине, в среднем были на 25% выше, чем у людей на других местах.

Данные этой работы становятся более убедительными, если говорить о юных пассажирах. Наверное, каждый автомобилист знает, что ребенка ни в коем случае нельзя сажать на переднее сиденье: подушки безопасности откалиброваны под прочность взрослого скелета. У детей кости мягче, и они запросто могут треснуть, если подушка сработает на большой скорости. Но просто посадить ребенка сзади тоже мало. Если верить выводам исследования, основанного на страховых заявлениях 1998-2006 годов, у детей младше 3 лет вероятность травмы была на 43% меньше, если они сидели как раз сзади посередине.

Но важнее выбора безопасного сиденья лишь выбор безопасного автомобиля. Можно резонно подумать, что каждый производитель выпускает машины, достаточно схожие между собой в плане надежности. Но у них есть серьезные различия, поскольку требования к безопасности, предъявляемые государством — минимально возможная планка. И чаще этой планки недостаточно, в связи с чем стоит задавать правильные вопросы в дилерском салоне. Например, желательно убедиться, что боковые подушки защищают каждое сиденье; они, в отличие от передних подушек, не так угрожают детям.

Другой важный параметр — ламинированное стекло. Обычное закаленное стекло разбивается достаточно легко, а вот ламинированное состоит из двух толстых пластов, склеенных между собой прочной смолой под названием поливинил-бутирал. Его впервые использовали для лобового остекления в 1927-м, и с тех самых пор оно считается золотым стандартом надежности. Но из-за того, что оно довольно дорого стоит, многие автопроизводители предпочитают использовать закаленное стекло для боковых окон.

Наконец, важно заранее быть уверенным в прочности крыши — именно она не позволяет авто превратиться в блинчик, если вы перевернетесь. У многих машин отношение предела прочности крыши к весу составляет 2.5, но показатель от 4 и выше будет надежнее. Он означает, что крыша способна выдержать давление, в четыре раза превышающее массу автомобиля. Если пассажиры надежно пристегнуты, то это сильно повышает шансы выживания в случае переворота машины.