Как не заплатить дважды за параллельный импорт авто

Покупатели могут столкнуться не только с мошенничеством, но и с легальными требованиями государственных органов об уплате сборов, которые недобросовестный продавец проигнорировал на этапе ввоза.

Основная зона риска при покупке уже находящегося в России автомобиля — его таможенная история. Наибольшее внимание следует уделить уплате утилизационного сбора. Если первоначальный импортер, ввозивший машину для личного пользования, оплатил его по льготной ставке, а затем продал автомобиль в течение года, то обязанность доплатить разницу до полной коммерческой ставки ложится на нового собственника. Таможенная служба вправе взыскать эту сумму с конечного покупателя, так как платеж привязан к транспортному средству, а не к его владельцу.

Схожая ситуация возникает с автомобилями, импортированными через страны ЕАЭС, например, Киргизию или Беларусь. Некорректное таможенное оформление в стране ввоза может привести к доначислению пошлин уже на территории России. Ключевым документом для проверки чистоты сделки является декларация на товары (ДТ). Эксперты настоятельно рекомендуют проверять ее подлинность по VIN-номеру на официальном сайте Федеральной таможенной службы до передачи денег.

Наиболее опасной схемой остается заказ автомобиля "под ключ" из-за рубежа. Здесь распространены мошеннические практики: от исчезновения продавца после получения аванса до необоснованного увеличения итоговой стоимости в процессе доставки. Нередки случаи поставки машин со скрученным пробегом или после серьезных ДТП.

Для минимизации рисков при такой сделке необходимо работать только с компаниями, имеющими зарегистрированное в РФ юридическое лицо, и настаивать на заключении подробного договора. В нем должны быть четко зафиксированы финальная стоимость, полная спецификация автомобиля, сроки поставки и ответственность сторон за их нарушение. При этом стоит помнить, что на такие машины не распространяется официальная гарантия производителя, однако этот риск можно застраховать в сторонних компаниях.