Эксперт напомнил, в каких случаях разрешено движение по обочине

Пункт 9.9 Правил дорожного движения запрещает передвижение по обочине. Член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов уточнил, что существуют исключения, связанные с наличием объективных причин, мешающих нормальному проезду.

К таким причинам Машаров отнёс ДТП, аварии на коммунальных сетях или объектах, а также любое другое препятствие, которое полностью блокирует движение по проезжей части.

Движение по обочине допустимо, если это продиктовано крайней необходимостью и иного безопасного способа объехать препятствие не существует, подчеркнул эксперт. В такой ситуации водитель может избежать наказания непосредственно на месте от инспектора. Если же штраф все же будет выписан, его можно оспорить.

Член Общественной палаты перечислил и несколько других законных оснований для выезда на обочину. К ним относится остановка транспортного средства и последующий выезд с обочины в тех местах, где это разрешено правилами. Кроме того, обочину можно использовать для выполнения разворота, когда автомобилю не хватает места для маневра на проезжей части, при условии обязательного предоставления преимущества попутным и встречным транспортным средствам.

Технике коммунальных служб и специальной технике также разрешено находиться на обочине для проведения дорожных работ. Это право распространяется и на грузовой транспорт, который осуществляет доставку товаров к торговым точкам или почте при отсутствии других вариантов подъезда. Во всех перечисленных случаях водитель обязан обеспечить полную безопасность для окружающих транспортных средств и пешеходов.