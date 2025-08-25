Opel для деда, BMW – для внука: кто на чем ездит

Статистика KBA: Opel Meriva и VW Golf Plus особенно популярны у пенсионеров

Реклама обычно рисует образ типичного автолюбителя – успешного тридцатилетнего человека на дорогом автомобиле.

Но реальность, как показывает свежая статистика Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA), куда разнообразнее. Исследование 49,3 млн зарегистрированных машин выявило четкие возрастные предпочтения среди водителей.

Оказалось, что за рулем Mercedes B-класса (W246) в 77% случаев сидят владельцы старше 60 лет. Opel Meriva и VW Golf Plus также пользуются особой популярностью у пенсионеров – более 70% их владельцев относятся к старшему поколению. Любопытно, что японские марки вроде Suzuki тоже чаще выбирают зрелые водители, что ломает стереотип об их «молодежной» ориентации.

Молодежь до 29 лет отдает предпочтение другим брендам: лидером здесь стал Seat (более 10% владельцев младше 30 лет), следом идут Audi и BMW. Причем речь идет далеко не о новых автомобилях. А вот Porsche оказался аутсайдером – среди владельцев спортивных моделей лишь 1,6% моложе 30.

Эксперты отмечают, что данные могут быть не совсем точными: многие молодые водители регистрируют машины на старших родственников, чтобы сэкономить на страховке. Поэтому, например, формально принадлежащий пенсионеру Opel Meriva на деле может оказаться первым автомобилем студента.

Так или иначе, статистика KBA наглядно показывает: стереотипы о возрастных предпочтениях автовладельцев часто расходятся с реальностью, а автомобильный рынок продолжает меняться.

Топ-5 марок автомобилей, которые чаще всего выбирают люди 60+ в Германии: