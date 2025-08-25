Brabus сделал кабриолет из шутинг-брейка, который сделан из... кабриолета
Brabus — это марка для тех, кому мало просто обладать автомобилем из разряда доступных лишь одному проценту состоятельнейших людей.
Они хотят, чтобы их машина была ещё более особенной и, желательно, не оставляла никого равнодушным. Rocket GTC DEEP RED демонстрирует этот подход во всём.
Под агрессивным кузовом скрывается Mercedes-AMG SL 63 S Performance. В стандартной версии он выдаёт 805 л.с. (600 кВт), но Brabus никогда не довольствовался «стоком».
После модернизации битурбированный V8 развивает уже 985 л.с. (734 кВт) и ошеломляющие 1 817 Нм крутящего момента. Показатель настолько высок, что Brabus пришлось ограничить момент электроникой, чтобы не разрушить агрегаты.
Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а максимальная скорость достигает 317 км/ч — если, конечно, найдётся дорога для таких скоростей.
Каждая кузовная панель изготовлена специально для этой машины. Взять хотя бы передние крылья с глубокими аэроканавками или задние с новым силуэтом, плавно переходящим в спойлер.
Название DEEP RED отражает оформление из красного карбона, которое продолжается даже на уникальных дисках с карбоновыми лопастями вокруг спиц.
И это не самый сумасшедший элемент — GTC фактически представляет собой кабриолет на основе шутинг-брейка, который, в свою очередь, создан на базе кабриолета. Он развивает идею Rocket GTS, превращая её в бескомпромиссный открытый суперкар.
Салон выполнен в том же духе — практически всё пространство отделано ярко-красной кожей с вкраплениями карбона и металлических элементов.
Цена? 697 800 евро (около 65 млн рублей). Потому что обычный AMG, очевидно, стоит слишком дёшево.