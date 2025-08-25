Brabus сделал кабриолет из шутинг-брейка

Brabus — это марка для тех, кому мало просто обладать автомобилем из разряда доступных лишь одному проценту состоятельнейших людей.

© Carakoom

Они хотят, чтобы их машина была ещё более особенной и, желательно, не оставляла никого равнодушным. Rocket GTC DEEP RED демонстрирует этот подход во всём.

Под агрессивным кузовом скрывается Mercedes-AMG SL 63 S Performance. В стандартной версии он выдаёт 805 л.с. (600 кВт), но Brabus никогда не довольствовался «стоком».

После модернизации битурбированный V8 развивает уже 985 л.с. (734 кВт) и ошеломляющие 1 817 Нм крутящего момента. Показатель настолько высок, что Brabus пришлось ограничить момент электроникой, чтобы не разрушить агрегаты.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а максимальная скорость достигает 317 км/ч — если, конечно, найдётся дорога для таких скоростей.

Каждая кузовная панель изготовлена специально для этой машины. Взять хотя бы передние крылья с глубокими аэроканавками или задние с новым силуэтом, плавно переходящим в спойлер.

Название DEEP RED отражает оформление из красного карбона, которое продолжается даже на уникальных дисках с карбоновыми лопастями вокруг спиц.

И это не самый сумасшедший элемент — GTC фактически представляет собой кабриолет на основе шутинг-брейка, который, в свою очередь, создан на базе кабриолета. Он развивает идею Rocket GTS, превращая её в бескомпромиссный открытый суперкар.

Салон выполнен в том же духе — практически всё пространство отделано ярко-красной кожей с вкраплениями карбона и металлических элементов.

Цена? 697 800 евро (около 65 млн рублей). Потому что обычный AMG, очевидно, стоит слишком дёшево.