Читаем номер журнала «Автомобильная жизнь и спорт» 116-летней давности

На заре автомобилестроения наиболее продвинутые (и обеспеченные) граждане быстро оценили все преимущества личных транспортных средств с мотором. И одним из них стала возможность совершать поездки на большие расстояния с комфортом, особенно в тёплое время года. О наиболее интересных путешествиях и автопробегах максимально оперативно сообщали профильные издания. Например, «Автомобильная жизнь и спорт», издававшийся в Санкт-Петербурге. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла внимательно изучить номер журнала от 22 августа 1909 года.

Одним из главных спортивных мероприятий того времени стал автопробег из Санкт-Петербурга в Ригу и обратно. В гонке приняли участие 23 экипажа, а сама поездка заняла четыре дня, с 14 по 18 августа.

«По дороге никаких инцидентов, шоссе охранялось полицией, образцовый порядок. У Пскова на повороте арка с надписью „Псков“, целые толпы народа. Прибывающие автомобили проследовали в гараж, в манеже Иркутского полка, где и пробыли до утра закрытые и запечатанные. Не дошли до Пскова две машины: Дюркоп № 2 Пузырёва и Лесснер №12 Шварца — обе поломались, хотя и незначительно, но предпочли вернуться домой», — говорится в статье.

С утра оказалось, что одна из машин не может продолжать путь: у Fiat под 17 номером оказались очень сильно сломаны рессоры. Отмечается, что водитель ехал слишком быстро для такой плохой дороги, местами разгоняясь до 75 вёрст в час (80 км/ч).

Шоссе от Пскова до Риги было намного лучше, что позволило участникам разогнаться и держать хороший темп, а останавливаться им приходилось только для ремонта или замены шин. В итоге добраться до конечной точки маршрута удалось уже к вечеру, и это с остановкой в роскошном имении В. Вульфа.

Следующий день у участников пробега был посвящён отдыху и короткой гонке на одну версту (5,3 км).

«Организация гонки была изумительная для России. Порядок образцовый, публика очень элегантной, автомобилей — целые вереницы, и всё это под голубым небом, при ярком солнце. Испытание ознаменовалось побитием многих русских рекордов», — пишет автор.

В обратный путь четыре автомобиля решили не отправляться, так как экипажи слишком устали и решили задержаться в Риге. С учётом поломок из Риги в сторону Санкт-Петербурга выехало только 15 машин, которые благополучно добрались до Пскова, а на следующий день и до Петербурга.

Кроме того, в журнале было опубликовано письмо туриста, который отправился в путешествие от станции Александрова до Венеции.

«Мой автомобиль, несмотря на лёгкость своей конструкции и сверх нормальной нагруженности во время путешествия, работалъ так исправно и без капризов, что этого я и не предполагал. Конечно, не обошлось и без поломок, ибо на большом расстоянии это случается и с большими автомобилями, но они относились не к самому двигателю, а касались исправления или радиатора, или передней главной оси, или пневматиков (шин — прим. ред.)», — отмечает путешественник.

Он пишет, что одна из поломок произошла из-за того, что в Германии его шофёр сбил свинью. К слову, штраф за это составил 120 марок.

Помимо этого, во время подъёма на Цирлсбергскую гору в Баварии автомобиль потерял сцепление, перевернулся, слетел с горы и «разбился вдребезги». При этом автомобилист отмечает, что случайно встреченный им прохожий предупредил о слишком крутом подъёме и предложил добраться до вершины при помощи лошади. Но туристы были непреклонны и отклонили это предложение.

Сначала автомобиль ехал достаточно бодро, затем мощности перестало хватать и водителю пришлось выйти и продолжить путь пешком, уступив место за рулём владельцу машины. Однако и это не помогло: почти у самой вершины машина окончательно потеряла ход и остановилась.

Тормоза не удержали машину, и она покатилась назад, набирая всё большую скорость. Мужчина находился за рулём и решил попытаться остановить её при помощи задней передачи, но «совершенно позабыл, что мотор не был остановлен, а остановился сам по себе, бензин был открыт, а электричество включено».

Полностью ознакомиться с журналом «Автомобильная жизнь и спорт» от 22 августа 1909 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

«При таком условии задний ход послужил мотору не тормозом, а наоборот — совершенно избавил его от тормозов. Автомобиль, быстро перескочив через шоссейную преграду, со страшной быстротой понёсся вниз под уклон горы, подпрыгивая от корней деревьев и камней, пока не наскочил на кустарник и не перевернулся, придавив меня своей тяжестью. Но катастрофа эта окончилась для меня счастливым образом: между головой моей и корпусом автомобиля прижалось молодое дерево, которое, постепенно разгибаясь, все более и более давило мне на голову, так что если бы вовремя не подоспела мне на помощь компания туристов-тирольцев, то вместе с этим моментом прекратилось бы и мое сильное желание, когда будет возможно, отправиться бы ещё раз, но в более далёкое путешествие на автомобиле по Западной Европе», — пишет путешественник.