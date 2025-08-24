Импорт авто из Южной Кореи в РФ сильно вырос

За январь-июль 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 58,7 тысячи легковых автомобилей, что на 111% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

Импорт новых машин увеличился почти в пять раз - до 7,5 тысячи единиц, тогда как поставки автомобилей с пробегом выросли на 93% - до 51,2 тысячи.

Лидером среди новых автомобилей стал бренд KGM (3705 машин), который и обеспечил основной рост в этом сегменте. Далее следуют BMW (974 шт.), Hyundai (666 шт.), Kia (642 шт.) и Mercedes-Benz (571 шт.).

В сегменте подержанных автомобилей первое место занимает Kia (14 267 шт.), за ней идут BMW (10 160 авто), Hyundai (7630 машин), Mercedes-Benz (5551 единиц) и Audi (3183 штук).

Среди отдельных моделей с пробегом наиболее востребованы Hyundai Palisade (3155 шт.), Kia Carnival (2828), Kia K5 (2633), Kia Sorento (2492) и BMW 5 Series (2204).

Тем временем импорт автомобилей в Россию из Японии сократился в июле почти на 20%.