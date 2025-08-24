На этой машине мечтал бы поездить каждый – и не только ребенок

«За рулем» напомнил о педальной машинке марки ЗИМ

Детские педальные машинки ЗИМ, выпускавшиеся в 30‑е годы нижегородским заводом имени Молотова (позднее – ГАЗ), отличались необычными конструкторско-технологическими решениями.

Кузов, руль и педали были деревянными, а на колеса надевали резиновые обода.

Достать такую игрушку было крайне тяжело: по имеющимся сведениям, их распределяли примерно по десятку в каждую область страны. Сейчас это коллекционная редкость.

