Достойный аналог Camry? Владельцы про седан Chery Arrizo 8

Эффектный купеобразный «китаец» не похож на Camry ни внешне, ни технически. Если культовый японский седан оснащается атмосферными моторами, то Chery делает ставку на 1,6-литровый наддувный агрегат мощностью 150 л.с. в сочетании с преселективным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Об особенностях эксплуатации поведали владельцы на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

В целом Chery своих хозяев почти не расстраивает, хотя без минусов или, в данном случае, нюансов не обходится. Как говорится, никто не безгрешен. «Шикарная тачка. Всё устраивает. Стартует хорошо даже не на спортивном режиме. С обгоном никаких проблем. Чуть вдавил педальку и достаточно. Мультимедия на уровне. Я обожаю хороший звук в машине, так в этой даже менять не пришлось. Мелкие плюшки радуют. Типа салонный свет в ручках на задних седениях, который вообще не мешает водителю. Сиденья очень удобные. Смотался казань-москва туда-обратно за два дня и вообще не устал. В общем за такие деньги соотношение цена-качество считаю идеальным. Из минусов: звук поворотников в колонках подбешивает. Интервальный режим дворников в автоматическом режиме работает плохо. Ну и невозможность отключения режима старт-стоп. Так вроде больше пока не нашел», — сообщил Михаил.

А вот мнение Дениса: «Отличный автомобиль, не хуже европейских машин и корейских. 1000% рад, что сделал этот выбор. Управлять — одно удовольствие, подвеска тоже хорошо работает, электроника не глючит, кожа приятная, свет на отлично. Из минусов — маленький багажник, на трассе динамики хватает с головой, семья довольна, купили еще одну «Аризу» в семью, жена тоже захотела такую, так что теперь белая и зелёная. Что ещё хочу добавить: уже 50000 тысяч без нюансов, что их и не возникнет, будем и дальше кайфовать, скоро собираемся на море, и, уверен, будет классно ехать по горам на нашей уже любимой машине. Всем удачи и ровных дорог».

© Chery

У Валерия за 30 тысяч километров пробега проблем почти не возникло, разве что в салоне шумновато: «Решил приобрести китайский авто. Ранее ездил на разных производителей но предпочтения конечно было к немцам, не японцы тоже приобретались, но не суть. В общем возникла необходимость в новом авто. Провёл небольшие тесты и анализ цены и качество выбор пал на аризо 8. Хотя ранее для себя был сделан выбор в пользу джип, паркетник, но только не седан. Но оказалось мои реали сейчас другие. В общем за токую сумму которую предлагают на рынке я остановился аризо. Конечно хоть авто и новый, но всё равно был готов каким-то возможно поломкам(не значительным естественно) и действительно на первом году обслуживание появилась ошибка в электронике. Приехал к дилерам всё усстанили. В остальном всё в порядке. Манёвреность отличная, угол разворота 5 баллов, тормозная система на должном. Подвеска норм, расход 7-8 по пробкам))В салоне все комфортно свободно. . Один из жирных минусов шумоизоляция, если кого-то напрягает то готовтись раскошелится и да акустика тоже хрень.А ключевые моменты ходовка, манёвреность и т.д. И т. п. Всё норм!».

«Всем привет, владею автомобилем более одного года и за это время можно написать полноценный отзыв о данном автомобиле. Мне очень нравится внешний вид, в салоне тоже всё очень красиво сделано из качественных материалов, подсветка, панорама все это очень радует глаз, музыка стоит Сони достаточно клевый звук и басы стоит два саба. Динамика на высоте, разгон до 100 менее 8 секунд, а это значит можно посоревноваться со многими автомобилями. Немного маловат багажник, и это решается путем замены полноценной запаски на дакатку, увеличивается более чем на 8 см в глубину. Вообще автомобиль очень интересный, стоит своих денег», — нахваливает свой выбор Артём.

© Chery

Очень интересно мнения Валерия — он использует Chery в такси, где пробеги и нагрузки несоизмеримо выше, чем при среднестатистической «гражданской» эксплуатации. «В такси уже на нем скоро почти год будет.

После других китайцев в том же ценовом сегменте — отличная машина.

Ощущается большой и тяжёлой, но это даже плюс — дорогу держит отлично, шумка на удивление тоже достойная. Салон именно по комфорту даже интереснее Камри, как по мне. Да, сидушки коротковаты — можно было бы и подлиннее сделать нижнюю подушку, но так у всех китайцев. Едет, кстати, тоже достойно — динамики хватает, коробка не тупит, хоть и не спортивный разгон, но для работы самое то.

Расход умеренный, 8-9 литров по городу, на трассе и того меньше. Подвеска мягкая, ямы проглатывает без стуков, хотя на резких кочках немного раскачивается. Музыка нормальная, климат справляется, печки зимой хватает. Из минусов — пластик в салоне жестковат, но за эти деньги претензий нет.

В общем, если нужна недорогая, но комфортная и надёжная машина — однозначно рекомендую. Год почти отъездил — полет нормальный!».

© Chery

Николай С. расписал плюсы и минусы весьма подробно. «Автомобиль нравится, но не идеален. Внешне симпатичен. Пробег на настоящий момент 18 т.км. Подходит и для поездок по городу и для путешествий. Недавно в отпуске за неделю «пробежал 5500км» по маршруту Москва-Адлер-Геленджик-Новороссийск-Москва. Вернулся без потерь и каких-либо значительных жалоб на авто. На трассе позволяет ехать в потоке, совершать обгоны, езда по серпантину также не доставила дискомфорта. На данном авто для меня оптимальная скорость — 130. Почему оптимальная — руль слишком легкий, обратной связи не хватает. Руль не тяжелеет с увеличением скорости.

Что понравилось. - связка двигатель/коробка. Двигателя достаточно для уверенной езды как в городе, так и на трассе. Никаких дерганий, толчков при переключении передач не заметил. Возможно пока. - возможности пассажирского переднего сидения. Спинка раскладывается на такой уровень, что можно лежать. Удобно в путешествиях. Подобного не видел в автомобилях подобного класса. - расход топлива. У меня средний расход 6,2-6,5 л/100 км. Бензин 95й. Трасса/город в соотношении 70/30 %. Основной режим – комфорт. Спорт режим и Эко включал в самом начале, для сравнения. В Эко режиме педаль газа «задушена», ехать невозможно в потоке. Да и экономия, на мой взгляд, минимальная. Да, в спорт режиме становится чуть быстрее отклик на нажатие педали газа, чем в комфорте, дольше не переходит на следующую передачу, но в тоже время становится чуть шумнее при езде и я бы не сказал, что динамика как-то заметно отличается. - свет. Очень нравится. В тёмное время суток, в сумерки, при возникновении тумана, во время дождя. - шумоизоляция на уровне - материалы отделки салона. Детали не вызывают негатива, приятные на ощупь, без неровных зазоров, сверчков.

© Chery

Что не понравилось. - водительское сидение. Для меня подушка коротковата, регулировок не хватает, чтобы устроиться с полным комфортом за рулем. Не спасает даже регулировка руля (по высоте и вылету). Возможно, в топовой комплектации регулировок больше, но не уверен. - периодически зависает монитор ГУ. Читал, что лечится перепрошивкой, но до дилера еще не доехал. - управление климатом. Временами начинает жить своей жизнью. - резина. Установлена Виатти. Автомобиль не любит колейности, «бросает» при перестроениях.

Что не понял. - бесключевой доступ только у передних дверей. Жить можно, но привык недели через 2 эксплуатации - кочерга в 21м веке для удержания капота

Мои выводы. Хороший среднеразмерный седан, предоставляющий неплохой уровень комфорта. Без имиджевых претензий. Подходит для ежедневного использования как в городе, так и на трассе».