Назван срок, за который можно накопить на китайскую машину

Недавнее исследование выяснило, что многим российским автовладельцам для приобретения автомобиля из Китая не хватает в среднем 1,6 миллиона рублей. А это — более половины от средней стоимости такой машины, которая оценивается в 2,9–3 миллиона рублей.

© Quto.ru

Опрос, проведённый в 53 регионах России среди 1 500 владельцев китайских автомобилей, показал, что 74% респондентов хотели бы сменить свой автомобиль через три-четыре года. При этом 31% опрошенных с большой долей вероятности планируют это сделать.

Основной причиной такого желания для 62% владельцев стали опасения высоких затрат на ремонт после окончания гарантийного срока, особенно для новых марок на рынке. Еще 18% респондентов признались, что привыкли регулярно менять машины, 5% хотят попробовать другие марки, а 6% просто не устраивает их нынешний автомобиль.

Отмечается, что за год дефицит средств на покупку вырос на 23% — в 2024 году он составлял 1,3 миллиона рублей. Расчёты учитывали возможную выручку от продажи текущего транспортного средства и часть сбережений.

Для накопления полной суммы с нуля без кредита, откладывая 30% от средней зарплаты в 90 тысяч рублей, потребуется девять лет. Если же использовать средства от продажи старого автомобиля, этот срок сокращается до 4,5 лет.