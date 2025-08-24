Что на самом деле означает пунктир внутри двойной сплошной

В соцсетях все чаще мелькают фотографии необычной дорожной разметки, представляющей собой две сплошные и прерывистую линию между ними. С одной стороны, ничего необычного в двойной сплошной нет. Каждому, кто сдавал на права, известно, что она обозначает категорический запрет на пересечение и выезд на полосу встречного движения.

© runews24.ru

Но автолюбителей смущает наличие пунктирной линии ровно посередине. В ПДД, в ГОСТах и любых других нормативных документах такой разметки не существует. И это интереснее всего, ведь впервые замечена она была не в этом году. Казалось бы, за год внести необходимые изменения в любые нормативы можно успеть. Но их нет.

В результате водители стараются вести себя при виде странной разметки осторожно, хотя в некоторые головы и может закрасться мысль, что наличие прерывистой линии может обозначать разрешение на обгон с выездом на встречку.

Мнение ГИБДД

Инспекторы ГИБДД предупреждают: никакого обгона! Во-первых, наличие даже одной сплошной линии — это уже категорический запрет на ее пересечение. За это грозит штраф до 7500 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев.

Во-вторых, на участках со сплошной линией, где разрешен обгон, прерывистая разметка расположена только с одной стороны — с той, с которой разрешено пересекать разделяющую линию. Но никак не посередине.

Правда, источник в ГИБДД не смог сказать, что именно обозначает странная разметка. Но он настаивает, что пересекать ее нельзя.

Мнение юриста

Растерянность сотрудников органов, которые должны быть в курсе нововведений, очень удивила юриста, к которому обратились за разъяснением.

По мнению эксперта, если разметка отсутствует в официальных нормативных актах, то ее не существует, а значит, запрещать она ничего не может.

Это все го лишь рисунки на асфальте, которые не несут никакой смысловой нагрузки.

По мнению юриста, если пересечь такую разметку, не создавая при этом аварийную ситуацию, то никакой ответственности для водителя не последует.

Мнение обывателей

На форумах автолюбителей возникло предположение, что странная разметка — это ляп дорожных служб. Вероятно, рабочие нанесли прерывистую линию по ошибке, а затем просто «дорисовали» две сплошные.

Однако это полностью противоречит технике нанесения. На фотографиях явно видно, что разметка нанесена за один раз. Даже если бы речь шла об ошибке, то дорожные службы не стали бы наносить новые линии по бокам, а провели бы одну из них поверх прерывистой.

Это дорожка, на которой гаишники проверяют на трезвость водителя, - пошутил один из комментаторов.

Наиболее здравое предположение поступило от другого, хотя и он не уверен полностью:

Из личного опыта, у нас похожее было. Скорее всего, в этом месте сделают разделительный отбойник. Но позже. Наверное. Возможно.

Отбойником в просторечье называют разделительное ограждение между полосами встречного движения. Чаще всего их размещают на многополосных дорогах и наиболее опасных участках трасс, чтобы наверняка помешать выезду на встречку. Увы, статистика ДТП говорит, что для многих водителей даже двойная сплошная — это лишь рисунок на асфальте.

Как воспринимать странную разметку, которой нет в ПДД, - личное дело каждого. Но логика подсказывает, что если есть сплошная, то пересекать ее категорически запрещено. Это в интересах безопасности самого водителя и всех участников дорожного движения.