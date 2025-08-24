Touring Superleggera представила открытый вариант рестомода Veloce12

Год назад одна из самых известных кузовных мастерских Италии — Touring Superleggera — представила современную интерпретацию Ferrari 550 Maranello в виде эффектного купе Veloce12.

© Carakoom

Этот автомобиль произвёл настоящий фурор, и теперь настала очередь продолжения — Veloce12 Barchetta, сохраняющего завораживающий облик оригинала и добавляющего эмоции от езды под открытым небом.

В целом дизайн открытой версии почти полностью повторяет купе, но имеет ряд уникальных деталей. Спереди установлены новые фары с парой квадратных элементов в каждом блоке, обрамлённых карбоном.

Главная же особенность — складной верх и два обтянутых кожей дугообразных защитных элементов за сиденьями. Для Barchetta также разработана особая задняя крышка, обновлены выхлопные патрубки и установлен карбоновый диффузор.

Под капотом — атмосферный 5,5-литровый V12 мощностью 478 л.с. и 568 Нм, агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды, максимальная скорость — 290 км/ч.

В отличие от оригинального Ferrari 550, автомобиль получил выхлоп Supersprint, регулируемую подвеску Tractive и усиленные тормоза Brembo.

Салон представленного на Pebble Beach Concours d’Elegance экземпляра впечатляет двухцветной отделкой из коричневой и кремовой кожи, а также эксклюзивными переключателями и приборами — олицетворением ручной работы высшего уровня.

Touring Superleggera выпустит лишь 30 экземпляров Veloce12 Coupe по цене от 758 000 долларов (около 61 млн рублей, без учёта донора). Тираж и стоимость Barchetta пока не объявлены, но ясно, что она будет дороже версии с жёсткой крышей.