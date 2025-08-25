Россияне охладели к китайским «Москвичам»

На столичном заводе отмечают, что показатели идут в соответствии с установленным планом продаж. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 174 л. с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В целом продажи «Москвича» за первые семь месяцев 2025 года достигли 8,7 тыс. автомобилей. Лидером марки остаётся бензиновый кроссовер «Москвич 3», на долю которого приходится 81 % объёма реализации за этот период.

Эксперты отмечают, что успех «Москвича 8» будет зависеть от ценовой политики, маркетинговой стратегии и общего восприятия бренда покупателями. Также дилеры обсуждали доступность электрической версии «Москвич 3e» со скидкой от государства для потенциальных клиентов.

Кроме того, во время общекорпоративного отпуска на АвтоВАЗе был выполнен масштабный комплекс работ, включающий 10 813 отдельных операций, общей стоимостью свыше 347 миллионов рублей.