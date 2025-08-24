Продажи Land Cruiser Prado 250 в июле вызвали волну обсуждений в Китае

Высокопоставленный сотрудник совместного предприятия FAW Toyota Motor Sales Чжао Дун подчеркнул, что Prado 250 сохраняет лидерство в нише автомобилей стоимостью свыше 400 тысяч юаней (около 4,5 млн рублей). Основным преимуществом внедорожника названа система полного привода с дифференциалом Torsen, обеспечивающая перераспределение крутящего момента между осями и высокую проходимость на бездорожье.

Сравнение продаж по ценовой категории подтверждает лидерство Prado 250: он обогнал Tank 700, проданный в количестве 467 единиц в июле, и BYD Leopard 8 с показателем 1548 автомобилей. В то же время общий объем реализации Prado 250 остается относительно низким на фоне всего автомобильного рынка Китая, отмечает издание ITHome.

