Названа средняя цена подержанных автомобилей в России

Наибольшим спросом у россиян пользуются вазовская «классика» и переднеприводные автомобили возрастом от 10 до 20 лет. В указанной ценовой категории также представлены иномарки, выпущенные в 2000-х годах, средний пробег которых составляет 200–300 тыс. км. Среди них наиболее популярной моделью остаётся Ford Focus первых двух поколений.

Сегмент автомобилей стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей занимает 25% рынка. В этом диапазоне особенно востребованы Kia Rio и Hyundai Solaris, массово появившиеся в стране в начале 2010-х. Средняя цена машин 2010 года выпуска составляет 564 тыс. рублей, а автомобилей 2014 года — 840 тыс. рублей.

Автомобили дороже 1 млн рублей формируют 36% рынка подержанных машин. В денежном выражении именно этот сегмент приносит 75% выручки. За январь–июль его объём превысил 3,7 трлн рублей, подытожил Целиков.

Ранее россияне охладели к китайским «Москвичам», уронив продажи новой модели.

Также Lada лидирует на рынке подержанных авто РФ.