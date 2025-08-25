Падения спроса и предложений на каско на рынке не происходит

В первом полугодии 2025 года было заключено 5,1 млн договоров автокаско (добровольное страхование автомобиля) - на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом "Российской газете" сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) со ссылкой на данные АИС Страхования.

Продажи новых легковых автомобилей в первом полугодии этого года сократились на 26,3% по сравнению с первым полугодием 2024 года, отмечают в агентстве "Автостат". Однако на динамику продаж автокаско помимо объема продаж автотранспортных средств влияют несколько ключевых факторов, рассказали в ВСС. Это доступность кредитных программ, активность на вторичном рынке и продвижение новых страховых решений с опциональным набором рисков, например мини-каско.

"На фоне снижения объема продаж новых автомобилей средний возраст легковых машин в России превышает 15 лет, и этот показатель будет расти. При этом падения спроса и предложений на добровольные страховые продукты (каско) на рынке не происходит", - отметили в ВСС.

Страховой рынок сдержанно отреагировал на снижение потребительской активности в сегменте легковых автомобилей: не случилось аномального всплеска страховых сумм и премий, рассказал "РГ" заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования "Абсолют Страхование" Михаил Мосесов. Стабильным, наравне с инфляцией, остался и прирост тарифов по сравнению с аналогичными кризисными периодами ранее.

"Количественное падение продаж каско в сегменте новых легковых автомобилей на 15-20% связано в том числе с кризисными временами дилерского рынка. Из позитивного выделяется стабильное развитие в лизинговом и б/у сегментах, в том числе импортные машины с пробегом, где предпочтение потребителей склоняется к автомобилям в возрасте от года до шести лет. Но остался процент автовладельцев, которые стабильно покупают новые машины за личные средства, позволяющий амортизировать общий спад в страховании новых транспортных средств", - говорит Мосесов.

Почти 70% портфеля классического каско сосредоточено в автомобилях возрастом от нуля до трех лет, страхуют как новые, так и подержанные автомобили, рассказала руководитель центра управления портфелем по добровольным видам Страхового Дома ВСК Екатерина Захарова. Программы автокаско отличаются набором покрываемых страховых событий. Есть полисы, которые защищают от рисков конструктивной гибели и угона, а есть, наоборот, те, которые покроют ремонт автомобиля в результате обычного ДТП.

"За счет сужения покрытия можно сэкономить в среднем от 30% до 80% стоимости полиса каско. Такие программы становятся особенно востребованными в текущей рыночной ситуации", - указала Захарова.

Востребованы и продукты мини-каско в связке с полисами страхования от несчастных случаев. Такие полисы могут стоить на 70% дешевле классического набора рисков в полисе каско, покрывая наиболее вероятные риски для автовладельцев, добавил Мосесов.