Необычный внедорожный кемпер: тягач может «крутиться» вокруг прицепа

В 1974 году мир увидел автоприцеп, не похожий ни на один другой. Он назывался El Chico и представлял собой полуприцеп, который цеплялся… к крыше обычного VW Beetle!

Спустя десятилетия команда Youtube-канала BleepinJeep построила собственную версию этого почти забытого инженерного чуда. Они назвали свой проект — Silly Goose.

Прицеп представляет собой заднюю часть Jeep Cherokee, переделанную в трейлер, который крепится к тягачу, созданному на основе Jeep Comanche.

В отличие от обычных прицепов, для крепления которых к тягачу используется шкворень и седельно-сцепное устройство в кузове пикапа, Silly Goose крепится сверху на кузов Comanche — как когда-то El Chico.

Это даёт полную свободу движения: тягач может разворачиваться на 360 градусов относительно прицепа.

Разработанный BleepinJeep узел сцепки обладает подвижностью, сравнимой с современными шарнирами типа DO35, которые ставят на серьёзные экспедиционные прицепы.

Ещё одна особенность — компактные размеры: благодаря использованию задней части Cherokee прицеп находится очень близко к тягачу.

Этот подход доказал свою эффективность: команда проехала с Silly Goose около 240 км по лесам Теннесси и Кентукки по маршрутам с глубокими колеями, которые обычно используются квадроциклами.

Сам проект занял несколько месяцев: от распила Cherokee и установки подвески до сварки узла сцепки и испытаний на рампе. Кстати, Comanche тоже имеет богатую историю — три года назад его превратили в полноценный рок-кроулер.

В нынешнем виде Silly Goose оборудован качелями, душевой, а на крыше, похоже, есть место для палатки. В передней части установлен стабилизатор-опора.