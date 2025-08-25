Как устроен бизнес по регистрации авто с «крутыми» номерами

19 августа стало известно, что владельцев машин с номерами ВОР и АУЕ (аббревиатура экстремистской криминальной организации, запрещенной в РФ) хотят обязать перерегистрировать автомобили. А ведь кто-то заплатил за знаки именно с этими буквами. «Вечерняя Москва» разобралась, зачем москвичи покупают особенные номера.

Феномен «блатных», или «красивых», номеров в России уходит корнями в советскую эпоху. Изначально специальные номерные знаки (например, серии ААА, СОО) закреплялись за автомобилями государственных учреждений, силовых структур и высокопоставленных чиновников. Такие номера превратились в неформальный символ статуса и привилегий на дороге. Их владельцы избегали внимания ГАИ.

— Такие номера назывались «блатными» или «особыми». Их владельцам полагались различные привилегии, такие как избежание проверок со стороны милиции, — рассказывает «Вечерней Москве» автоэксперт, специалист по оценке технического состояния автомобилей Михаил Лунин.

После распада СССР, в начале 1990-х годов, была введена серия автомобильных номеров с флагом Российской Федерации. Тогда на отношение к государственным и крупным коммерческим структурам стали указывать сочетания буквы МОЛ, ЕКХ, ККК, МКС и другие. Было множество случаев, когда обычные водители покупали номера на свои машины. Ценность таких номеров определялась не официальным статусом, а эстетикой и в какой-то мере суевериями.

— В 90-х возник спрос на «красивые» номера — запоминающиеся комбинации цифр, такие как 000, 777, 001, или букв. Их можно было получить случайно в ГИБДД или за деньги, но нелегально, — объясняет Михаил.

С развитием рыночных отношений коррупция в этой сфере заметно снизилась, к тому же большинство граждан считают это пережитком прошлого. Однако это явление не ушло до конца, а покупка таких номеров превращается в целое приключение.

Чаще «красивые» номера стоят на дорогих авто — стоимостью от двух миллионов рублей. Тогда продавец назначает итоговую сумму, исходя из рыночной цены на авто, и накидывает сверху за красивый номер. Но иногда «красивый» номер случайно попадает на обычную машину. В таком случае само авто оказывается дешевле номера.

— Есть несколько способов легально купить такой знак, хотя официально у нас запрещено продавать их. Однако многие предприимчивые граждане могут продавать авто вместе с номером, — объясняет эксперт.

По его словам, сегодня в ГАИ достаточно часто могут попадаться «красивые» номера, и многие становятся их обладателями.

С 2020 года в нашей стране предпринимаются попытки легализовать рынок таких знаков. Так, Министерство экономического развития России подготовило пакет документов, чтобы начать официально продавать «красивые» номера.

— Официально купить такие знаки станет возможно после вступления в силу поправок в Закон «О государственной регистрации транспортных средств» и Бюджетный кодекс РФ. Только в этом случае получить запоминающиеся комбинации на номерах можно будет двумя легальными способами: через «Госуслуги» или на открытых аукционах, — резюмирует эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Сорокин, историк, кандидат исторических наук, доцент в частном вузе:

— Обязательное наличие номерных знаков у авто в России ввели еще в 1920 году. Указ «О регистрационных знаках» был издан 13 июня 1920 года. Он обязал все транспортные средства иметь передний номерной знак на левом крыле и задний номер, идентифицирующий авто. Стандартизация же началась только в 1927 году, с появлением реестра.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Япония

Покупка «красивого» номера в Японии возможна. Их приобретают, опираясь на восточную нумерологию или благозвучное буквенное сочетание. Счастливыми считаются номера, где есть цифры 5, 7, 8. Самым лучшим считается номерной знак с цифрами 88–88, однако такой номер был популярен у ОПГ «Якудза», и сейчас его редко встретишь. У этой ОПГ было популярно и сочетание цифр 893. Согласно древнему произношению, они звучат как название группировки.

Англия и США

В этих странах система выдачи номеров не такая, как в России. Если у нас все стандартизировано и, чтобы получить заветный красивый номер, нужно постараться, то у англосаксов все по-другому: открывается большой простор для фантазии, ведь можно выбирать какой захочешь номер. Красивыми считаются «знаки тщеславия», которые содержат запоминающиеся или значимые сочетания цифр и/или букв, например: STARK33, как у главного персонажа трилогии «Железный человек», или VIP.

Швейцария

В Швейцарии действует принцип «Меньше знаков — больше цена», однако первые две буквы должны обязательно обозначать кантон. Так, например, одним из самых дорогих и «красивых» номеров считается знак SG-1, проданный в 2013 году в Санкт-Галлене за 124 тысяч евро (по курсу на 2013 год 5 млн рублей), покупателем стал владелец компании «Феррари».

Казахстан

Не только в России существуют «красивые» номера. В Казахстане тоже такие есть, к тому же их можно купить официально. Номера с одинаковыми буквами и/или с популярными цифрами очень ценятся среди автолюбителей. Например, за сочетания 101, 121, 131 и т. д. придется отдать более 300 тысяч тенге (45 тысяч рублей), однако цена может доходить до 2 млн тенге (300 тысяч рублей).

Германия

Да, здесь тоже можно официально купить «красивый» знак. В разных регионах Германии предпочтения букв различаются: в Берлине очень ценится сочетание BMW, BAR или BBB, а в Дюссельдорфе DEG — местный хоккейный клуб, или DUS — код местного аэропорта. Есть и запрещенные сочетания, которые напоминают о нацистском прошлом.