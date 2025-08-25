Где нельзя ездить на большом пикапе – все ограничения

Глава ГАИ рассказал о действующих запретах для грузовых автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Планирую купить пикап Dodge Ram. Можно ли ехать по левой полосе и под знак, запрещающий движение грузовиков? Какие еще ограничения есть в Москве?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Это зависит от технических характеристик планируемого к приобретению автомобиля. Следует принять во внимание, что согласно пункту 9.4 ПДД на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т разрешается только для поворота налево или разворота.

Дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» распространяется на грузовые автомобили и составы транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379‑ПП с 7:00 до 23:00 ограничен въезд и движение по территории города Москвы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 т, а в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и по МКАД – грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 т.