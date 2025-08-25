Chery Tiggo 7L обошел по продажам Geely Monjaro в РФ

Кроссовер Chery Tiggo 7L в июле вошел в топ-5 самых популярных SUV. В прошлом месяце было реализовано 3 644 таких автомобиля. Модели даже удалось обойти Geely Monjaro. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", рассказали, почему продажи новинки так резко выросли.

© Российская Газета

Chery Tiggo 7L вышел на отечественный рынок не так давно - в апреле. А в июне начались продажи полноприводной версии кроссовера.

Модель представляет собой дизайнерский микс из различных вариаций "семерки", а салон практически полностью повторяет российский Tiggo 7 Pro Max, но с одним исключением: вместо сенсорной панели управления климатом - физические клавиши.

Буква L в названии не говорит о том, что это удлиненная версия (Long). За счет новых бамперов длина машины подросла на 40 мм (до 4553 мм), все остальные параметры остались неизменными.

Машина доступна со знакомым силовым агрегатом, представленным 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и роботизированной коробкой передач. Внешне полноприводная версия отличается 19-дюймовыми литыми дисками и красными суппортами.

По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, кроссовер сумел привлечь интерес многих водителей благодаря ряду ключевых особенностей и преимуществ.

"Новый дизайн Tiggo 7L сразу привлекает внимание своей индивидуальностью. Увеличенная длина кузова, современный экстерьер и четкая стилистика передней части придают автомобилю интересный и динамичный вид. Салон отличается высоким уровнем комфорта и практичности, включая удобные сиденья и просторное пространство для пассажиров, что делает поездки приятными и удобными. Одной из главных причин выбора Tiggo 7L является большое количество опций. Автомобиль оснащен множеством современных функций, обеспечивающих безопасность и удобство эксплуатации. Среди них выделяются: система автоматического экстренного торможения, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфонов, ассистент помощи водителю при парковке. Кроме того, большой дисплей мультимедийной системы обеспечивает удобный доступ ко многим настройкам и приложениям. Но первые владельцы Chery Tiggo 7L отмечают, что передние кресла могли бы быть удобнее, а стоимость некоторых модификаций - не такой высокой. Кроме того, у модели отсутствуют омыватели фар в базовых версиях, а роботизированная коробка требует привыкания", - отмечает специалист.

Директор "Авилон Chery" Олег Сережников рассказывает, что очень положительно клиенты отзываются как о возвращении аналоговых кнопок на центральной консоли, так и о возможности приобрести автомобиль в средней комплектации с отделкой салона в коричневом цвете - это дополнительно увеличило интерес к модели.

"Из плюсов также стоит отметить наличие панорамной крыши с люком и черной отделкой потолка в комплектации Prime, а цветовая гамма расширилась новым цветом "Морской синий". Из минусов можно назвать то, что дизайн дисков не претерпел обновления и не изменился, а также то, что диски размерностью 19 дюймов доступны только в полноприводном исполнении", - говорит он.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов отмечает, что выделил бы несколько причин успеха модели.

"Во-первых, у нее свежий дизайн экстерьера и интерьера, что, безусловно, важно для покупателя: как выглядит машина, какой салон. Во-вторых, было увеличено количество поставок наиболее популярных версий Active и Prime. В-третьих, конечно, наличие специальных кредитных программ, которые действовали в июле", - рассказывает он.

Иванов также добавляет, что основными конкурентами Chery Tiggo 7L можно назвать такие кроссоверы, как Haval Jolion, Belgee X70, Jetour X70, Changan Uni-T.

Сейчас Tiggo 7L предлагается по цене от 2 680 000 рублей, полноприводная версия стоит от 2 880 000 рублей.