Когда нужно начать подготовку зимних шин

Российским автомобилистам стоит заранее подготовиться к изменению погоды, чтобы вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. По общему правилу, это необходимо сделать, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней стабильно не превышает +5…+7 градусов, а в прогнозах не говорят о внезапном потеплении, объяснил RT автоэксперт Роман Солдатов.

© Газета.Ru

Отметим, что использование шин не по сезону – это одна из ключевых ошибок, которая влияет на износ протектора. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на экспертов автосервиса, зимняя резина мягче, и она рассчитана на низкие температуры, поэтому на горячем асфальте она «плавится», и машина теряет управляемость. Кроме того, хранить шины нужно в сухом тёмном месте со средними значениями влажности и температуры, если эти условия не соблюдать, то резина быстрее выходит из строя и не может обеспечить должного сцепления.

Что касается переобувания, то ориентироваться важно не только на дневные погодные условия – при низкой среднесуточной температуре днём вполне может теплеть до +10 градусов. Однако в то же время с утра и ночью могут быть заморозки, наледь, что очень опасно для езды на летней резине, предупредил специалист. При этом он отметил, что и раньше времени менять шины не нужно – так её можно испортить.

«Если долго ездить, например, по тёплой осенней погоде с температурой +12...+15 градусов, водитель лишь повредит резину и сделает её менее эффективной в зимний период. Вплоть до того, что её, возможно, потребуется менять», — пояснил автоэксперт.

Что касается так называемых всесезонных шин, то их использовать, не меняя в течение всего года, запрещено, подчеркнул Солдатов. Они обладают очень низкой способностью сцепления с дорогой, поэтому не подходят для езды в зимнее время, заключил специалист.

