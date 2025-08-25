Как проехать по грязи, если вы не на внедорожнике

Эксперт Абрамейцев рассказал, как проехать по грязи и не застрять

Алексей Абрамейцев, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант»), поделился рекомендациями по проезду по грязным участкам на легковых автомобилях.

Он подчеркивает важность состояния шин: они не должны быть сильно изношены, так как изношенные шины могут не справиться с трудностями бездорожья, невзирая на клиренс или систему привода.

Если ваши маршруты часто проходят по грунтовым дорогам, где есть камни, гравий или размытые участки, стоит рассмотреть возможность установки шин категории АТ (All Terrain), которые подходят даже для малых кроссоверов и обеспечивают хорошую универсальность для различных покрытий.

Если вам все же необходимо проехать по сложной дороге, вот несколько советов: во-первых, отключите систему стабилизации, что позволит колесам вращаться быстрее и эффективнее использовать мощность двигателя. Однако будьте осторожны на песчаных участках, где автомобиль может «зарыться». Многие современные автомобили позволяют отключить систему ESP через меню бортового компьютера.

Во-вторых, контролируйте скорость: на знакомом участке можно немного увеличить скорость, если это безопасно, что снизит риск увязнуть в грязи. На заболоченных участках старайтесь не останавливаться, так как будет трудно тронуться.

В-третьих, если необходимо продолжить движение, можно временно снизить давление в шинах, но только на рыхлой поверхности и на малой скорости.

Снижение давления до 1-1.5 бар на ведущей оси увеличит площадь контакта шины с дорогой и повысит шансы не увязнуть в грязи или песке. Обязательно имейте компрессор, чтобы восстановить давление в шинах после трудного участка, добавил специалист.