Сколько денег уйдет на седан Hongqi H9 за пять лет

НАПИ: за пять лет на содержание седана Hongqi H9 придется потратить 3,9 млн рублей
За пять лет владельцы седана Hongqi H9 потратят на его обслуживание 3,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на Hongqi H9 обойдется в 39,16 рублей. За год получается сумма 783,2 тыс. рублей, за пять лет — 3,9 млн рублей. Цена машины составляет 5,7 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.
В 2024 году Китае был представлен обновленный седан Hongqi H9. У стандартной версии седана изменен рисунок решетки радиатора, появились матричные ходовые огни и новые колесные диски.
Габариты и колесная база не изменились: длина седана 5137 мм, колесная база — 3060 мм. В интерьере появился более крупный центральный дисплей, изменено оформление рулевого колеса. Для обновленного Hongqi H9 предлагаются три силовые установки. Базовый вариант — турбомотор 1.8 мощностью 224 л.с., также доступны турбомоторы 2.5 и 3.0 мощностью 303 и 337 л.с. соответственно.
Ранее стало известно, какие подержанные авто чаще всего ввозят в Россию из Южной Кореи.