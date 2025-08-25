Снижения цен на бензин в РФ придется подождать

На прошлой неделе биржевая цена бензина марки АИ-92 обновила очередной максимум, достигнув отметки в 72,663 тысячи рублей за тонну. Эксперт Сергей Фролов в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда можно ждать снижения цен на бензин в России.

Как заметил собеседник издания, ежедневные колебания на бирже носят ситуативный характер, и по ним нельзя судить о ситуации на российском топливном рынке в целом. Фролов подчеркнул, что о снижении можно говорить, когда тренд устойчив хотя бы на протяжении пяти рабочих сессий на бирже, но пока этого не наблюдается.

Согласно прогнозу эксперта, цены на бензин в России могут стабилизироваться либо после завершения внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), либо в конце сезона высокого спроса, то есть примерно в конце сентября.

Говоря о том, когда в стране начнут снижаться цены на бензин, собеседник издания отметил, что все будет зависеть непосредственно от ситуации с аварийными остановками НПЗ. Он обратил внимание на то, что пока прогноз неблагоприятный, и реального снижения цен придется подождать еще минимум месяц. При этом эксперт указал, что степень неопределенности очень высока в силу того, что невозможно прогнозировать уровень производства.

Фролов добавил, что цены на бензин продолжат рост по меньшей мере до середины сентября, что является следствием разбалансировки рынка на фоне плановых и внеплановых остановок НПЗ, а история с биржей никак не скажется на рынке, поскольку это скорее вещи организационного характера.

