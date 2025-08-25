Kia Rio X и «Москвич 3» могут установить рекорд продаж в России

Kia Rio X и «Москвич 3» пользуются наибольшим спросом на рынке подержанных машин
Исследование показало, что Kia Rio X и «Москвич 3» пользуются наибольшим спросом на рынке подержанных машин. Продажа Lada Vesta Cross, Haval Dargo и Hyundai Creta занимала на 20% дольше.
В первую десятку также вошли Changan CS55 Plus, Renault Logan Stepway, Sandero Stepway, Changan UNI-V и LADA Granta Cross. Данные модели продавались на 5% медленнее, сообщает CarExpo.
Среди премиум-авто быстрее всего сделки заключались с Audi A3, Mercedes-Benz CLA, Jeep Grand Cherokee, BMW 3-й серии, BMW X3 и Mercedes-Benz GLK. В Селекте некоторые модели продавались значительно быстрее, чем на «Авито Авто». Например, Exeed TXL – на 25,7% быстрее, Exeed RX – на 23,5%, Chery Tiggo 8 – на 21%, «Москвич 3» – на 18,7%, Changan UNI-V – на 17,4%.
Напомним, что в Китае стартовали продажи новых внедорожников Haval Raptor. Bentley представила на автошоу в Пеббл-Бич концепт EXP 15.