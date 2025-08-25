Водителям грозит новый вид мошенничества: выкуп за доступ к машине

Эксперты предупреждают о росте угрозы программ-вымогателей, блокирующих автомобили до выплаты выкупа. По данным "Лаборатории Касперского", массовые атаки на частные машины могут начаться уже к концу 2025 года, пишет "Автовзгляд".

© РИА Новости

Современный автомобиль содержит до 650 млн строк кода, что в десятки раз больше, чем у самолёта-истребителя. Уязвимости в этом программном обеспечении позволяют хакерам удалённо отключать системы зажигания, тормоза и мультимедиа. Известны случаи взлома Jeep Cherokee (2015), Tesla (2022) и других моделей.

Если автомобиль окажется заблокирован злоумышленниками, он просто перестанет заводиться или поедет только после уплаты "выкупа". Кроме того, существует риск аварийных ситуаций - при отключении тормозов или вмешательстве в управление.

Основные риски связаны с беспроводными интерфейсами (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь), обновлениями "по воздуху" и сторонними приложениями.

Специалисты отмечают: без изменения подхода автопроизводителей к киберзащите каждый современный автомобиль остаётся потенциальной мишенью.