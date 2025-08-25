«Ростсельмаш» выпустил самый мощный трактор для сельскохозяйственных работ

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» разработал и создал на базе собственных технологий отечественный трактор сверхвысокой мощности — «Ростсельмаш 3580». Об этом сообщает пресс-служба компании.

© Rostof.ru

По ее информации, мощность трактора — 580 л.с. Машина он комплектуется первой в России полностью автоматической трансмиссией разработки Ростсельмаш и МГТУ им. Н.Э. Баумана — АКПП типа PowerShift, которая обеспечивает плавное переключение передач под нагрузкой без разрыва мощности.

— Трактор предназначен для крупных хозяйств, где важны производительность и эффективность, он повышает эффективность работы на поле, снижает нагрузку на оператора и обеспечивает комфорт на уровне передовых мировых стандартов. Уже изготовлены два прототипа. В 2025–2026 годах они пройдут полный цикл полевых испытаний. После этого начнётся выпуск опытно-промышленной партии, — говорится в сообщении.

Ростсельмаш 3580 открывает новую серию 3000, в которую войдут модели от 440 до 580 л.с. Все машины получат собственные мосты, автоматическую коробку, высокопроизводительную гидравлику — более 400 л/мин — и цифровую платформу Агротроник для контроля работы техники. Кабина — двухместная, с повышенной эргономикой и системой автоматического управления «РСМ Агротроник Пилот 1.0».