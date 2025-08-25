Никаких больше иномарок: такси подорожает на 30% с нового года

Тарифы на такси вырастут более чем на 30% после перехода в 2026 году на обязательное использование отечественных либо локализованных иностранных автомобилей, сообщили «Газете.Ru» профсоюзы, эксперты отрасли и таксисты. Осложнение вызывает потребность перерегистрации автомобилей после окончания лизинговых договоров, из-за чего многих таксистов удалят из реестра, а новая регистрация потребует замены автомобиля. Помимо роста цен снизится и качество услуги, полагают собеседники «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

О том, что уровень повышения тарифов такси после 1 марта 2026 года составит 30% и более, когда вступят в силу требования об использовании автомобилей только отечественного производства, «Газете.Ru» рассказали сразу три эксперта отрасли. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, сейчас в «Законе о такси» указано, если разрешение на таксомоторные перевозки получено на автомобиль, купленный до 1 марта 2026 года, то его менять не нужно — таксопарки и частники могут использовать его вплоть до момента утилизации. Однако если машиной владеет лизинговая компания, и, если срок договора заканчивается, то в реестре такси необходимо переоформить собственника.

«С точки зрения законодательства машину нужно исключить из реестра такси, а чтобы ее внести обратно, потребуется переоформить нового собственника. Но так как закон распространяется на реестр транспортных средств, то переоформить этот автомобиль уже будет невозможно, поскольку он не включен в перечень локализованных транспортных средств», — рассказал Зарипова «Газете.Ru».

И эта проблема касается довольно широкого круга участников рынка, по оценкам эксперта, примерно 80% всех автомобилей такси находятся в лизинге у компаний, соответственно они в тот или иной момент после окончания договора не смогут вернуться обратно к работе. Собеседница подчеркивает, что из-за высоких ставок Центробанка таксопарки перестали обновлять автомобили также регулярно, как они это делали несколькими годами ранее.

«В 2026-м году нужно смотреть, если законодатели не услышат наши чаяния с точки зрения смены собственника автомобиля и не будет строчки для самозанятых, то цены могут подняться на 30%», — сказала Зарипова.

Самозанятые

Та же проблема касается тех водителей, которые из одного налогового статуса переходят в другой, указывает таксист и автор Telegram-канала «Омбудсмен Такси» Антон Максимов. Если у самозанятого водителя лимиты денежных оборотов превысили 2,4 млн рублей в год, тогда он по закону должен стать индивидуальным предпринимателем. Соответственно ему при смене статуса с физлица на ИП придётся заново пройти процедуру регистрации в реестре такси. Как и в случае с лизинговыми машинами, его автомобиль, если он не соответствует перечню локализованных, придётся заменить на новый.

«Эффект от этого, возможно, будет отложенный. К концу года повышение цены в 30-50% может произойти вообще без проблем. Пострадают сильнее всего крупные города, то есть Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и так далее, где костяк парка такси составляют иномарки. В этих городах люди привыкли к комфорту, даже если они заказывают машину в «экономе», то приезжает не ниже какой-нибудь Skoda Rapid», —рассказал «Газете.Ru» Антон Максимов.

Когда машин на линиях станет меньше, вырастут и цены на поездки, и время подачи, указывает Максимов. Из-за задержек алгоритмы агрегаторов повысят тарифы.

Схожее мнение выражает и глава межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Я думаю, что, как минимум, на 30% стоимость перевозок поднимется, если финансовая нагрузка (на водителей-частников и автопарки — «Газета.Ru») будет расти. Они будут повышать цену за свои услуги, это нормально», — сказал Попков.

Большая ротация

Принципиального роста цен и ухудшения качества услуг такси не ожидает руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, механизмы работы крупных компаний отлажены, а ротация в сфере такси наполняет этот рынок новыми рабочими руками.

«Большинство таксистов — это люди, которых ты видишь в первый и, скорее всего, в последний раз. То есть люди, которые несколько месяцев работают и уходят. Просто для того, чтобы в современном такси, даже в Москве, заработать чистыми 100 тысяч рублей, нужно работать 13 часов в сутки 6 дней в неделю. Есть миллиард различных работ, где ты с гораздо меньшим риском можешь заработать куда более весомую зарплату», — отметил Шкуматов.

Руководитель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова надеется, что в осеннюю сессию Госдумы удастся инициировать правки закона, поскольку отрасль и так серьезно урезали в выборе моделей и марок автомобилей — должны быть послабления.

«Что касаемо самозанятых водителей. Одно дело, когда мы ради поддержки отечественного автопрома принимаем решения по крупным бизнесам, таксопаркам по 3-5 тысяч машин. Другое дело, — когда речь идет о самозанятых. На наш взгляд, обязывать их приобретать локализованные автомобили преждевременно, хотелось бы поэтапности», — сказала Зарипова.

По ее словам, они, как общественная организация, предложат депутатам рассмотреть вопрос моратория на вступление пункта о локализации именно для самозанятых. Срок перехода на российские машины им можно было бы продлить на 2-5 лет, чтобы сначала крупный бизнес адаптировался, резюмировала Зарипова.