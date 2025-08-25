Появились первые фото флагманского кроссовера Voyah Taishan

Китайский автобренд Voyah опубликовал первые фото флагманского кроссовера Taishan. Как сообщает carnewschina.com, автомобиль представят в 4 квартале 2025 года.

© Газета.Ru

Отмечается, что gередняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L. Сзади у Taishan видны узкие фонари. Дверные ручки – полускрытого типа. Колесные диски – многоспицевые. Особенность автомобиля станет автопилот третьего уровня автономности от Huawei.

Автомобиль оснастят системой полного привода и двумя электромоторами. Суммарная отдача установки — 680 л.с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».