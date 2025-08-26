Как проверить мотор авто без его разбора после 200 тысяч км пробега

Автоэксперт Трушкова рассказала, как выявить скрытые проблемы мотора

По словам директора по сервису компании «Рольф» Юлии Трушковой, тщательную проверку двигателя без его разборки можно провести с помощью ряда доступных методов. Правда, делать это должны специалисты, самостоятельно вряд ли получится.

Первым шагом является компьютерная диагностика через специальный разъем. Она позволяет считать ошибки и оценить критически важные параметры: пропуски зажигания, состав топливовоздушной смеси, работу системы EGR, катализатора, а также топливные коррекции. Тревожным сигналом считаются долгосрочные коррекции, выходящие за пределы ±10%.

Не менее важно измерить компрессию в цилиндрах. Нормой для бензиновых двигателей являются показатели 12–14 бар с разбросом между цилиндрами не более 10%. Если компрессия ниже 10 бар, это повод для беспокойства. Для уточнения причины падения давления применяют «мокрый» тест: капля масла, добавленная в цилиндр, временно повысит компрессию в случае износа поршневых колец.

Значительную информацию о внутреннем состоянии мотора дает эндоскопия. Через свечные отверстия камеру сгорания осматривают эндоскопом, обращая внимание на нагар на клапанах, следы масла (указывает на залегание колец), царапины на гильзах или посторонние отложения.

Состояние моторного масла о многом расскажет специалисту: запах гари сигнализирует о перегреве, запах топлива – о возможной неисправности форсунки, а наличие металлической стружки или блестящих включений – об износе деталей.

Также следует провести визуальный осмотр через маслозаливную горловину с фонариком. Обилие нагара говорит о перегревах или использовании некачественного масла, металлический блеск – о наличии металлической стружки, а белесая эмульсия – о возможном попадании антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ.

О многом говорит и цвет выхлопных газов: синий дым – признак сгорания масла, стабильный белый (не на холодную) – попадания антифриза, а черный – переобогащения топливной смеси.