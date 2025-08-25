В России начались продажи пикапа Kia Tasman 2025 года

"Российской газете" удалось узнать, что во Владивостоке в продаже появился свежий Kia Tasman, выпущенный в июне 2025 года. Рамный пикап в богатой комплектации оценили дешевле Tank 500 в базовой комплектации.

Kia Tasman оснащён бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 281 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и подключаемым полным приводом с несколькими режимами работы.

В комплектации заявлены подогревы всех мест и руля, электропривод настроек положения кресел, система камер кругового обзора, аудиосистема Harman Kardon, люк, штатный автозапуск и так далее. Отделка салона - кожа.

Цена - 6,55 млн рублей. Для сравнения: Tank 500 в России продаётся по цене от 6,8 до 8,45 млн рублей.

В будущем на базе Kia Tasman корейский автопроизводитель может выпустить полноценный рамный внедорожник - конкурента Toyota Land Cruiser Prado.