Эксперт развенчал миф о «супернадежных» кроссоверах Volkswagen Tiguan

В мире есть буквально несколько кроссоверов, названия которых на слуху у всех без исключения – потому что они остаются популярными спустя много лет после дебюта на рынке.

Эксперт Сергей Зиновьев заметил, что к некоторым из них есть серьезные вопросы, несмотря на их почти что культовый статус. Изучая массовые кроссоверы с пробегом и возрастом около 15 лет, он обратил внимание на... Volkswagen Tiguan. Как чувствует себя знаменитый «немец» спустя годы в России? Интересно, что в получившемся списке Тигуан – самый недорогой: половина всех экземпляров на рынке стоят менее миллиона. Почему?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Все просто: низкая ликвидность. Почему? Атмосферного мотора нет, а бензиновые турбодвигатели того периода даже до 100 тысяч км часто не доезжали без серьезного ремонта. Младшим агрегатам объемом 1,4 литра, похоже, 250 тысяч км пробега вообще не по силам. Старшим моторам 2.0 это по плечу, но неясно, какой ценой – они очень капризны. Например, каждые 100 тысяч км пробега надо менять цепь ГРМ.

У дизеля, который считают лучшим выбором для Тигуана, тоже есть существенные недостатки.

Даже к ресурсу механических коробок (предлагаются два варианта) есть нарекания. Гидроавтомат же Aisin TF-62SN слывет спокойным и служит 300 тысяч км, но только при условии упреждающих замен масла и регулярных чисток – прежде всего, теплообменника.

Очень жаль, что Tiguan не оснастили нормальным мотором. Потому что подвеска у него замечательная, системы полного привода надежны и долговечны, отличная эргономика и нержавеющий кузов.