Эксперт назвал китайские авто плохо приспособленными для России

Эксперт отметил, что приобретение в России автомобиля, изначально ориентированного на китайского потребителя, может оказаться выгоднее благодаря различиям в закупочных ценах для внутреннего и внешнего рынков, колебаниям курса юаня, государственным субсидиям, таможенным пошлинам, утилизационному сбору и другим факторам. Однако следует учитывать некоторые нюансы.

© runews24.ru

Вероятны незначительные затруднения с переводом интерфейса на русский или английский язык. Поиск запасных частей, особенно кузовных элементов, может быть осложнен. Поэтому важно тщательно оценить все преимущества и недостатки, а также сопоставить разницу в стоимости, — цитирует его слова «Российская газета».

Например, Geely Coolray на внутреннем рынке Китая известен как Geely Binyue L, и его стоимость в России примерно на 30% ниже, чем у официально импортированного и адаптированного для российского рынка аналога: 1,8 миллиона рублей против 2,8 миллиона рублей. Эксперт подчеркнул, что такая разница в цене вполне может компенсировать все недостатки.

Ранее, 20 августа, стало известно, что импорт подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию за первые семь месяцев текущего года вырос более чем в четыре раза. В начале 2025 года на долю КНР приходилось около 3% от общего объема ввозимых в РФ подержанных автомобилей, а к июлю этот показатель увеличился до 16%.

В России вступают в силу ключевые изменения в ПДД и новые штрафы.