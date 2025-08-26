Мотоциклы занимают первенство в списке самых опасных видов транспорта

Исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета (США), показало, что вероятность попадания в ДТП со смертельным исходом при езде на мотоцикле в 29 раз выше, чем при управлении автомобилем.

© runews24.ru

Основными факторами, обуславливающими высокую аварийность мотоциклов, являются отсутствие средств пассивной защиты, таких как подушки безопасности, зоны деформации и усиленный стальной каркас, а также меньшая заметность мотоциклистов на дороге и ухудшенная устойчивость двухколесного транспорта по сравнению с автомобилями, пишет Южный Федеральный.

Статистика свидетельствует о том, что на каждую гибель водителя автомобиля в ДТП с участием двух транспортных средств приходится около 70 смертей мотоциклистов.

Однако, соблюдение мер предосторожности, таких как обязательное ношение шлема (снижает риск смертельных травм головы на 41%), использование защитной экипировки, повышенная внимательность на дороге и обеспечение хорошей видимости мотоцикла, может существенно снизить риск возникновения ДТП и тяжесть их последствий.

Напомним, ранее стало известно, что в России растут продажи мотоциклов. Тем временем Ural выпустил новый мотоцикл китайской сборки.