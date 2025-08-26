В Калуге началось производство компакт-кросса Tenet T4

На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области стартовала серийная сборка новой модели под новой отечественной маркой. Как говорится в сообщении компании АГР, которое поступило в редакцию Quto.ru, речь идёт о компактном паркетнике.

© Quto.ru

В пресс-службе производителя отмечают, что на данный момент это вторая модель бренда, производство которой запущено по полному циклу, включая сварку и окраску кузова.

Характеристики автомобиля пока не раскрываются. По предварительным данным, под капотом модели разместится 1,5-литровый турбомотор мощностью 113 или 147 сил, сочетаться с которыми станут роботизированная трансмиссия или вариатор. Привод — передний или полный.

Как ожидается, перечень оснащения будет включать в себя виртуальную панель приборов, медиасистему с сенсорным дисплеем, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, а также широкий набор водительских ассистентов.

Все подробности о сроках появления Tenet T4 на российском рынке, а также о комплектациях и ценах, станут известны в ближайшее время.