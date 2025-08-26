Штраф за непристегнутый ремень в 2025 году: что будет, если не оплатить

Штрафы за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности в России Госдуму в феврале 2025 года. Однако пока что в стране действуют старые нормы. «Лента.ру» рассказывает, какой штраф нужно заплатить водителям и пассажирами за езду без ремня безопасности и можно ли оспорить взыскание.

Российские правила дорожного движения (ПДД) четко регламентируют использование ремней безопасности. Водитель обязан пристегиваться сам и следить за тем, чтобы все пассажиры в машине были пристегнуты.

Пассажиры, в свою очередь, обязаны использовать ремни безопасности во время поездки (пункт 5.1).

За нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы.

Размеры штрафов за непристегнутый ремень безопасности

С 1 января 2025 года в России были пересмотрены размеры штрафов за отдельные нарушения ПДД, например, за управление транспортным средством в нетрезвом виде и за превышение скорости.

Вырос штраф и за неиспользование ремня безопасности:

штраф для непристегнутого водителя — 1500 рублей; штраф за непристегнутого пассажира (платит водитель) — 1500 рублей. Сам же непристегнутый пассажир может получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Если оплатить штраф в первые 30 дней, можно получить скидку в 25 процентов, тогда итоговая сумма составит 1125 рублей.

Штрафы за непристегнутого ребенка

Детей до 7 лет следует перевозить только в автокресле, соответствующем весу и росту.

Детей от 7 до 11 лет перевозить на заднем сиденье можно просто с ремнем безопасности, без детского кресла. Но важно проверить, не запрещено ли это производителем конкретного автомобиля.

Дети от 12 лет могут ездить с обычными ремнями безопасности на заднем и переднем сиденье. Однако рост ребенка при этом должен быть выше 150 сантиметров.

За неправильную перевозку ребенка водитель должен заплатить штраф 3000 рублей

Важно: штрафовать могут как за отсутствие детского кресла, так и за его несоответствие возрасту и росту ребенка.

Можно ли установить детское кресло на переднее сидение? В России ПДД не запрещают перевозку детей в автокреслах на переднем сиденье. Для этого необходимо установить подходящее детское удерживающее устройство (автокресло или бустер) и внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Любые другие способы перевозки детей на переднем сиденье (например, в люльке от коляски или переноске) недопустимы и опасны.

Сроки оплаты штрафа

По закону (статья 32.2 КоАП РФ) штраф за непристегнутый ремень, как и другие штрафы ПДД, нужно оплатить в течение 60 дней с момента вынесения постановления.

За неуплату в срок обычно удваивают сумму неоплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей).

В редких случаях может быть назначен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов (Александр Коротков.

Если общая сумма штрафов превысит 30 000 рублей, судебные приставы могут ограничить нарушителю выезд за границу.

Как оплатить штраф

Водитель может оплатить штраф за свой непристегнутый ремень или за непристегнутого пассажира через:

портал «Госуслуги»; приложения банков; терминал или офис банка; личное обращение в отделение ГАИ; специальные приложения для проверки штрафов.

Оспаривание штрафа

За непристегнутый ремень

Оспаривать штраф за непристегнутый ремень сложнее, чем за другие нарушения. Апеллировать в данном случае можно только к ошибочной фиксации — например, когда автоматическая камера на дороге сфотографировала водителя с неправильного ракурса.

«В ряде дел суды становятся на сторону водителя, если фиксация не позволяет однозначно судить о нарушении. Коллизия может возникнуть в случаях, когда ремень безопасности не заметен из-за темной одежды или закрывается рукой водителя», — рассказал «Ленте.ру» Александр Коротков.

Если нарушение зафиксировал сотрудник ГИБДД, шансы на оспаривание почти равны нулю Александр Коротков глава агрегатора по поиску автомобилей

За непристегнутого ребенка

Оспорить штраф за отсутствие детского кресла можно, если ребенок был старше 7 лет и сидел сзади, или если используется альтернативное удерживающее устройство, сертифицированное по регламенту. Прецеденты уже были — решение Мирового судьи в Самаре (дело № 5-256/2021), в котором признано, что устройство «ФЭСТ» допустимо для перевозки в ряде случаев, рассказал Александр Коротков.

«Если факт нарушения зафиксирован инспектором ошибочно, важно не проявлять агрессии к сотруднику. Достаточно выразить факт несогласия с нарушением, а жалобу можно подать в ГАИ или через суд в течение 10 суток с даты получения постановления», — сказал эксперт.

Топ-5 фактов о ремнях безопасности

1. Пристегивание — самый эффективный способ защитить себя в случае аварии

Многочисленные исследования подтверждают, что ремни безопасности являются одним из самых эффективных средств защиты от травм при ДТП. По данным американского Национального управления безопасностью движения на трассах, использование ремней безопасности пассажирами на передних сиденьях снижает риск смертельных травм на 45 процентов, а травм средней и тяжелой степени тяжести — на 50 процентов.

2. Подушки безопасности предназначены для использования с ремнями безопасности, а не вместо них

Если вы не пристегнете ремень безопасности, в случае аварии вас может отбросить на быстро раскрывающуюся фронтальную подушку безопасности. Такая сила может привести к серьезным травмам, иногда несовместимым с жизнью.

3. Ремень важно правильно зафиксировать

Плечевой ремень должен быть посередине груди, чтобы в момент Х не повредить шею. Поясной же ремень должен быть на бедрах, а не на животе.

Ни в коем случае нельзя пропускать ремень за спиной или под мышкой, так как это снижает его эффективность и может привести к травмам.

4. Ремень безопасности может не подойти

Прежде чем покупать новую машину, убедитесь, что ее ремни безопасности вам подходят. Если вам нужен ремень большего размера, обратитесь к производителю автомобиля и купите удлинители ремней безопасности.

5. Для беременных женщин есть специальные ремни безопасности

Они отличаются от обычных тем, что надежно фиксируют ремень ниже живота и не давят на плод. Некоторые модели идут с подушечкой, чтобы сидеть было удобнее и безопаснее.

Также бывают ремни для беременных, которые крепятся в четырех местах, чтобы не давить на живот и обеспечить дополнительную защиту на случай аварии.