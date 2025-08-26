Раскоксовка двигателя: делать или нет?

Простая человеческая логика подсказывает, что за годы эксплуатации в недрах любого двигателя внутреннего сгорания скапливается немало грязи. Причина — то самое внутреннее сгорание, вернее, его продукты, которые с каждой новой вспышкой в камере сгорания накапливаются внутри мотора. Часть — вымывается маслом, но далеко не всё. Имеет ли смысл заняться серьёзной чисткой потрохов ДВС или не трогать пока работает — на Quto.ru

© Quto.ru

Абсолютное большинство автомобилей на российских дорогах — подержанные или глубоко подержанные, парк в последние годы только стареет. Соответственно, всё больше и больше автовладельцев сталкиваются с вопросом заметного расширения списка операций по обслуживанию и содержанию своего транспортного средства: уже надо не только делать ТО, но и ремонтировать, а где-то и применить особые средства. В частности, почистить мотор, намекающий своему владельцу цифрой на одометре и другими вторичными признаками, в частности цветом дыма, что неплохо было бы обратить повышенное внимание на самый дорогой узел любой машины.

Переборка — дело недешёвое, согласиться на него при исправном на первый взгляд агрегате — непросто. Помните же первое правило отечественного автомобилиста: работает — не трогай! Однако, вторичные симптомы — детонация, угар масла, дым из выхлопной и даже повышенный расход в тандеме с перегревом — томно намекают: пора. Если не вскрывать — то взбодрить, то есть задуматься о дополнительных процедурах по восстановлению некогда кульминации инженерной мысли в заводские параметры. И такая механика есть: раскоксовка двигателя. Многие СТО её предлагают, есть и «самостоятельные средства», которые позволяют провести те же процедуры, но своими руками. Идея, конечно, здравая, не поспоришь, но перед тем, как начать, стоит чётко осознать последствия.

© Adobe Fotostock

Для чего раскоксовывают двигатель

В процессе работы ДВС, бензин или дизельное топливо, смешанное с воздухом, взрывается в камерах сгорания, толкая поршни и, тем самым, через коробку передач и приводы, вращая колёса. Топливо в камеры сгорания попадает разное, хорошее и плохое, но каждое после себя оставляет не только «углеродный след»: следы сгорания остаются в недрах мотора. Более того, моторное масло тоже не всегда «проходит бесследно»: различные составы, во-первых, так же сгорают, а во-вторых, выпадают осадком. Происходит процесс закоксовывания мотора, который со временем приведёт к непоправимым последствиям. Ну как непоправимым — к переборке двигателя. Чтобы этого неприятного и крайне затратного исхода избежать или, хотя бы, его отсрочить, нужно, во-первых, регулярно менять масло, а во-вторых, периодически очищать внутренности ДВС от того, что там осталось. С помощью тривиальной замены смазочных материалов уходит далеко не всё. Так мы подошли к вопросу о раскоксовке — удалению кокса и продуктов работы непосредственно из мотора.

© Adobe Fotostock

В чём разница между промывкой и раскоксовкой?

Промывка двигателя, как несложно догадаться, делается с помощью промывочного масла: отработу слили, на её место залили специальный состав, дали ДВС поработать, после — слили, заменив на уже рабочее масло. Дело хорошее, конечно, лишним точно не будет: в частности, именно так можно заметно почистить от многовековых накоплений осадка масляный картер, не снимая его. Однако, вычистить двигатель от кокса, тех самых продуктов сгорания, таким методом не получится. Чтобы содрать со стенок, из каналов и прочих труднодоступных мест намертво прикипевшую грязь, мотор нужно либо разобрать, что является наилучшим, но и чрезвычайно дорогим методом, либо применить специальную химию. Третьего попросту пока не дано: не изобрели ещё.

© Intercars

Как происходит раскоксовка двигателя

Принцип довольно простой: в масляную горловину или в свечные колодцы, в зависимости от авторской методики, заливается довольно агрессивная «химия», которая во время работы мотора движется по всему циклу вместе с маслом, очищая кокс. ДВС трудится либо на холостых, либо прямо во время движения — обычно для завершения очистки нужно проехать около 50 км. После моторное масло вместе с грязью, остатками химического состава и прочими «продуктами распада» сливается, свечи заменяются на новые, а мы получаем почищенный изнутри двигатель, который будет работать, по идее, намного лучше. Звучит неплохо и вполне логично, но перед тем, как принять решение, графу «под звёздочкой» всё же стоит прочитать. Там немало интересного.

Последствия химической промывки двигателя

Первым делом — про главный отечественный лайфхак: про «Димексид». «Сердечное средство» приобретается в аптеке, заливается в мотор, после чего, по заверению разных источников из бескрайних просторов российского сегмента Интернета, начисто выдраив все потроха последнего, сливается вместе с маслом. Цена вопроса — копеечная, а эффект — сногсшибательный. Очищает, как говорят, и правда дочиста, только вот забывают упомянуть о ряде «нюансов». В частности, «Димексид» снимает всю краску с поддона картера, которая прямой наводкой следует на встречу к поршням в камеру сгорания. Что-то подсказывает, что такое соседство не слишком полезно.Так же применение этого средства крайне негативно сказывается на состоянии резиновых уплотнителей, которые в подержанном ДВС и без него «на ладан дышат». Короче говоря, после таких опытом мотор может попроситься на переборку или, по меньшей мере, на переуплотнение. Спорное решение, честно говоря.

© Adobe Fotostock

Есть составы профильные, которые, конечно, дороже, но действуют более точечно и снимают нагар куда бережнее. В любом магазине автозапчастей выбор впечатлит: на вкус, цвет и кошелёк. Однако, перед покупкой, стоит для себя ответить на ряд вопросов: переживёт ли мотор чистку, в частности, не растерзают ли осколки многолетних наростов кокса цилиндры, не забьют ли тонкие каналы на поршнях, не добьют ли маслонасос. Список можно продолжить, но логика будет та же: чистка может прикончить двигатель быстрее, чем дальнейшая эксплуатация. Особенно, если мотор стар, его пробег велик, а прокладка под ДВС — ещё заводская.

На собственном опыте и «путём ошибок трудных», был выработан относительно нейтральный, пограничный путь: так называемые «десятиминутные промывки», что заливаются по дороге на замену масла, в тандеме с достаточно коротким межсервисным интервалом — 6 000 км — позволили за короткий промежуток времени очистить мотор от грехов его прошлых владельцев. Очистить, не навредив. Двигатель от таких процедур «не сопливил», не принуждал менять прокладки и сальники, и безбедно проездив ещё 50 000 миль, был продан следующему владельцу вместе с автомобилем. Да, это был очень старый, в прошлом веке разработанный «атмосферник» большого объёма, да, с огромным, честно говоря, даже неизвестным, пробегом, да, технологически — мамонт. Переживёт ли современный ДВС такое отношение — большой вопрос. «Классические», назовём их так, агрегаты — переживают. И после подобных процедур чувствуют себя намного лучше. Но единственный совет, который можно дать по такому вопросу звучит следующим образом: ничего лучше, чем частая замена моторного масла, никто ещё не придумал. Остальное — компромисс.