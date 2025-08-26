Владельцам Lada Vesta предложили обновить прошивку

© BFM.RU

«АвтоВАЗ» объявил о проведении бесплатной сервисной кампании для Lada Vesta из-за блокировки руля при быстром перезапуске двигателя. За последние полгода многие владельцы этой модели столкнулись с подобной проблемой. Она возникает, если заглушить машину и в течение пяти секунд снова попробовать ее завести.

В «АвтоВАЗе» заявили, что это не поломка, а особенность настройки. Зачем автопроизводитель добавил такую функцию в автомобиль — в компании не сказали, ограничившись заявлением о том, что если кому-то это не нравится, он может дождаться очередного ТО или приехать внепланово, и ему бесплатно обновят прошивку — руль больше блокироваться не будет. В компании уверены, что на безопасности движения эти особенности прошивки не отражаются.

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru и владелец Lada Vesta Максим Ракитин с этим согласен и подтверждает, что производитель изначально предупреждал о том, что при быстром перезапуске двигателя руль будет заблокирован:

Максим Ракитин главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru «Вся эта история описана в руководстве по эксплуатации автомобиля, просто нужно внимательно читать инструкцию к устройству, которым вы пользуетесь. Здесь больше ничего нет: никакого злого умысла, никакой отзывной кампании — это сервисная кампания, просто обновление ПО. И если кому-то это неудобно, после обновления ПО эта история из автомобиля исчезнет. Конечно же, ничем это машине не грозит. Я задавал этот вопрос на заводе — почему эти функции появились внезапно. Посчитали люди, которые их активировали и инициировали, что это полезная какая-то история».

Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, предположили, что такая блокировка могла быть установлена как элемент противоугонной системы. Но эти же эксперты говорят, что угонщики давно научились такие препятствия обходить. И все было бы хорошо, если бы, как заявляют в «АвтоВАЗе», руль блокировался только при перезапуске двигателя. Но в Сети есть видео, где руль у «Весты» блокируется прямо во время движения. А это уже повод для проведения не сервисной, а полноценной отзывной кампании, считает Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, со стажем владения «Ладой» десять лет:

Евгений Ладушкин руководитель экспертной компании LEM Solution «Утверждают, что проблема возникает при повторном запуске автомобиля с кнопки, что эта проблема якобы не может возникнуть на ходу. Но уже достаточно много было зафиксированных случаев, когда подобная проблема возникала именно в движении, и у людей просто блокировался руль, что каким-то чудом не приводило к серьезным последствиям. Соответственно, вся эта ситуация вокруг блокировки руля по большому счету требует не сервисной, а полноценной отзывной кампании, когда владельцев автомобилей, на которых потенциально может возникнуть подобная история, приглашают в дилерский центр для замены».

Отзывная кампания предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных. Сервисная — это лишь рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис или при внеочередном.