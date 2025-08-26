Автоэксперт назвал причины повреждения хромированного покрытия деталей

Современный автомобиль практически невозможно представить без хромированных деталей. Блестящая решетка радиатора, накладки и шильдики, рамки зеркал и фонарей — все это придает автомобилю дорогой вид и свидетельствует об эстетическом вкусе владельца. Однако такое покрытие отличается высокой уязвимостью к различного рода повреждениям.

© Мир24

Потускнение хромированных деталей, признаки коррозии, вздутие и отслаивание покрытия — с такими проявлениями сталкиваются многие автовладельцы. И если в ряде случаев помогает чистка и полировка, то в некоторых ситуациях приходится прибегать к более серьезным манипуляциям.

Одной из основных причин нарушения целостности хромированного покрытия является несоблюдение технологии при производстве деталей или заводской брак. Чаще всего этим «грешат неоригинальные запчасти.

«Пластиковые детали требуют тщательного обезжиривания и специфической подготовки поверхности перед нанесением хрома. Если эти этапы выполняются некачественно на производстве, то со временем, даже при отсутствии внешних воздействий, покрытие может начать вздуваться, мутнеть или отслаиваться по краям, — пояснил автоэксперт Ярослав Кукарин.

Также хромированное покрытие деталей может быть повреждено в результате мехнического воздействия. Удары, царапины, агрессивная мойка с применением абразивных средств нередко становятся причинами образования на поверхности покрытия сколов и микротрещин, через которые под наружный слой попадают воздух и влага. В результате нарушается целостность покрытия.

Еще одна причина разрушения хромированного слоя на деталях — агрессивное внешнее воздействие. Химические дорожные реагенты, моющие составы, а также продолжительное воздействие солнечных лучей — все это вызывает нарушение целостности хромированного покрытия запчастей, сообщает «Российская газета.

Для продления срока службы таких деталей автоэксперты рекомендуют использовать специальные защитные покрытия и средства для полировки, с помощью которых с поверхности покрытия удаляются мельчайшие загрязнения. Хромированные детали лучше всего мыть мягкой губкой с нейральным по химическому составу автошампунем, а после процедуры тщательно вытирать, чтобы на поверхности не оставалось пятен и разводов.

«При должном уходе и соблюдении правил эксплуатации хромированные элементы автомобиля могут служить длительное время, сохраняя свой эстетичный вид, — резюмировал Ярослав Кукарин.

